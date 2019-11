FOTO Mladík (33) žije vo veľkomeste: Celý rok si nekupoval jedlo, ohromil celý svet

ORLANDO - Rob Greenfield je Američan a jazdí najmä stopom. Je to jeden z jeho spôsobov, ako obmedziť uhlikovú stopu. V iných oblastiach vie byť ale ešte radikálnejší - už celý rok nevydal ani cent za potravu. Jedol len to, čo si sám vypestoval na svojej záhradke, čo vylovil z vody alebo čo pozbieral na okraji diaľnic. Ale áno, mŕtve zvieratá, ktoré našiel pri ceste, boli tiež pre tohto aktivistu dobrou voľbou.

Rob svoj pokus ukončil len teraz v novembri. V podstate žil len z toho, čo našiel v prírode. Či skôr v meste Orlande, metropole parkov a atrakcií, kde žije 2,5 milióna obyvateľov. Mladík si ho vybral pre jeho tropickú klímu. "Tento rok som vypestoval alebo zožal sto percent toho, čo som zjedol. Žiadna reštaurácia, žiadny supermarket, žiadne pivo v bare. Príroda je mojou záhradou, mojím zdrojom potravy i lekárňou. Chcem ľudí inšpirovať," hovorí.

Zdroj: Facebook/Rob Greenfield

Svoj pokus zdokumentoval na videách, ktoré pravidelne zverejňuje na serveri Youtube. Chce, aby ľudia zmenili svoje stravovacie návyky, aby si pestovali vlastnú potravu, aby podporovali miestnych poľnohospodárov a jedli spôsobom, ktorý je najlepší pre našu planétu, naše spoločenstvo aj pre nás samých. Celý rok chodil naboso a býval v malom domčeku so záhradou, ktorého majiteľ mu umožnil, aby tam experiment doviedol do zdarného konca. Dom sa zmenil na mestskú farmu, kde rastie papája, banány, sladké zemiaky, uhorky a balkažány. Rob si tam postavil kuchyňu pod šírym nebom, kde konzervoval med od svojich štyroch včelstiev. Pokiaľ ide o záchod, namiesto toaletného papiera používal zamatové listy jednej rastliny. Je to vraj oveľa jemnejšie než papier, ktorý kúpite v obchode. Čo sa týka soli, tú získava z morskej vody. Naplní hrniec alebo karafu, potom to dá na varič, aby sa varila a odparovala. Vznikne tak dobrá soľ.

Pre jednoduchý život sa Greenfield rozhodol v roku 2011. Predtým žil skôr ako klasický Američan s cieľom stať sa v tridsiatke milionárom. V roku 2014 zrušil svoju marketingovú firmu. O dva roky neskôr sa preslávil šokujúcim projektom: kráčal cez New York a niesol si so sebou všetky smeti, ktoré vyprodukoval, aby Američanov upozornil na množstvo odpadu, ktorý vytvárajú. Stále chcel burcovať ľudí, aby žili tak, že nebudú škodiť životnému prostrediu. Nevedel, čo si počať, ale rozhodne chcel cestovať po svete. Dnes žije len z toho, čo mu vynášajú jeho knihy a prednášky. Často sa ale účastní rôznych akcií bez nároku na honorár.

Tento si Rob zarobil 9760 dolárov, vlani to bolo 8000 dolárov, pričom v Spojených štátoch je hranica chudoby stanovená príjmom 13 000 dolárov ročne. Väčšinu z toho, čo zarobí, venuje mimovládnym organizáciam, pretože si neželá, aby sa vďaka svojej popularite stal bohatým. "Vymyslel som systém, ako zariadiť, aby som nikdy nestratil svoje dobré zámery. Verím v skromný život a nemyslím si, že by bolo možné žiť skromne s veľkými peniazmi," dodáva.