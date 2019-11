Ikonická pohovka z Priateľov: Nemusíte za ňou letieť cez oceán

V skutočnosti sa seriál nakrúcal v Los Angeles, nie v New Yorku, a interiér kaviarne existoval len v štúdiu. Fanúšikov to však netrápi. Keď v roku 2014, pri príležitosti 20. výročia zrodu sitkomu, v New Yorku otvorili dočasnú repliku kaviarne Central Perk, stala sa vyhľadávanou atrakciou. Fanúšikovia dlhé hodiny čakali na ulici, aby si mohli na chvíľku sadnúť na slávnu sedačku.

Ak sa vám táto pohovka s jedinečným retro – vintage vzhľadom páči, máme pre vás tipy na podobné kúsky zo slovenských obchodov, ktoré chtiac či nechtiac vzdávajú tejto ikone hold.

Kožená

Luxusná dizajnová trojsedačka s povrchom z kože alebo jej imitácie – výber záleží len na vás. Wow efekt je však zaručený.

Multifunkčná

Ak vaše posedenia s priateľmi bývajú dlhé a intenzívne, oceníte, ak sa dá gauč rozložiť.

10 vecí, ktoré ste o Priateľoch a o kaviarni Central Perk nevedeli:

V kaviarni sa počas 10. sérií zmenilo veľa, oranžová pohovka ale zostala stále rovnaká. Pohovka sa do seriálu dostala zo suterému štúdií Warner Bros. Počas prvej série bola scenéria za oknami Central Perk maľovaná, až v ďalších sériách pribludla scéna s časťou mestského bloku. V seriáli pôvodne nemala byť miestom stretnutí kaviareň, ale reštaurácia, vraj preto, že kaviareň pripadala producentom príliš trendová. Seriál sa mal pôvodne volať Insomnia Cafe. Posledný diel seriálu sa končí tým, že Priatelia odchádzajú do Central Perku vypiť si na ikonickom gauči svoju poslednú kávu. Central Perk bol v roku 2008, teda 4 roky po skončení seriálu, znovu postavený ako časť múzejnej expozície v kalifornských štúdiách Warner Bros. Kaviareň má po svete veľa imitácií. V roku 2006 si iránsky podnikateľ zaregistroval názov kaviarní v 32 krajinách. Výzdoba v nich je inšpirovaná Priateľmi a v každej je replika známeho gauča. V roku 2016 bola v Singapure otvorená replika Central Perku, ktorá ako jediná mimo územia USA dostala od Warner Bros licenciu na používanie duševného vlastníctva. Medzi stavebnicami Lego nájdete aj imitáciu Central Perku so všetkými priateľmi vrátane manažéra kaviarne Gunthera.

Inšpirovaná

Inšpirácia slávnou pohovkou je zrejmá z tvaru opierok na ruky. Ak obdivujete práve tie, no neholdujete retro štýlu, siahnite po tomto kúsku.

Moderná

Ak by sme mali pretaviť gauč z priateľov do moderného a šmrncovného šatu, vyzeralo by to nejako takto.

Zmenšená

Ak máte menší byt alebo menší okruh priateľov, takáto dvojsedačka bude pre vás ako stvorená.