Hrozivý čin opitej matky (42)! Podpálila dom, v ktorom boli jej deti: Neskutočné, čo zachraňovala

SALFORD - Stačilo málo a stala by sa tragédia. Matka z anglického mesta Salford, nachádzajúcim sa vo Veľkom Manchesteri, sa pod vplyvom alkoholu dopustila odsúdeniahodného činu. V zlom psychickom rozpoložení podpálila dom, v ktorom sa v tom čase nachádzali jej dve neplnoleté deti. Len vďaka duchaprítomnosti susedov to prežili. Čo je však šokujúce, matka radšej zachraňovala vtáka a korytnačku ako vlastné deti.

O celom prípade a následnom súde informoval britský portál Manchester Evening News, Matka, 42-ročná Anna Ferries, ktorá mala problémy s alkoholom, zapálila svoj dom, zatiaľ čo jej malá dcéra a dospievajúci syn spali vnútri na poschodí.

Susedia počuli Annine výkriky, že jej deti sú v dome. Keď vyšli von, vnútri susednej budovy uvideli plamene. Zatiaľ čo sa Ferries ani nepohla, sused šiel okamžite hľadať jej deti. Susedovi sa podarilo nájsť Ferriesovej syna a dcéru a dostať ich do bezpečia. Matka namiesto toho, aby zachraňovala svoje deti, sa starala o záchranu svojej domácej korytnačky a vtáka.

Matka mala šťastie, že jej deti nezomreli

Vyšetrovateľ hasičskej služby uviedol, že požiar sa mohol ľahko rozšíriť do bodu, keď by boli životy ľudí vážne ohrozené. Sudkyňa Suzanne Goddardová QC povedala, že Ferries mala šťastie, že jej rodina nezomrela a že má susedov, ktorí jej pomohli a zobrali malé deti z domu. „Od tej doby sa liečite liekmi a dosahujete pokrok. Ale to, čo ste urobili, bolo skutočne veľmi vážne. Váš syn a dcéra boli v tom dome. Keby sa ten oheň chytil, mohli by zomrieť."

Súd vyhodnotil, že Ferries má problémy s alkoholom a duševným zdravím. Ferries bola odsúdená na 16 mesiacov odňatia slobody po priznaní za podpaľačstvo, bez ohľadu na to, či by bol ohrozený život.

Svedok opísal osudové okamihy

21. augusta 2018 sa Ferriesovej sused Andrew Mackintosh vrátil domov okolo jednej hodiny ráno a všimol si, že Anna Ferries je opitá. „Krátko po 4. hodine šla žena do záhrady na cigaretu,“ povedal pán Mackintosh.

„Počula, ako jej suseda kričí „vyhoďte deti, idem zapáliť dom,“ pokračoval vo výpovedi. Vtedy si všimli plamene zo susedného okna. Pán Mackintosh povedal, že sused vbehol do domu a okamžite ich začal hľadať. „Syn obžalovaného sa potom objavil v hornej časti schodov so svojou sestrou v náručí,“ povedal súdu.

„Sused chytil deti a vytiahol ich z domu. Potom sa otočil a uvidel matku, ​​ako vyšla z predných dverí s vtáčou klietkou. Potom sa vrátila s klietkou, kde bola korytnačka," uviedol svedok. Oheň v dome odvtedy vyhasol. Keď si to však všimla Anna, tak opäť sa vrátila do domu a zapaľovala záclonu. Keď polícia dorazila na miesto činu, na otázku dôstojníka Ferries odpovedala: „Chcela som sa zabiť, chcela som zomrieť.“

Jej advokát, Michael Johnson, na súde uviedol, že trestné činy jeho klientky boli spôsobené jej problémami s duševným ochorením. Ako ďalej uviedol, v lete roku 2018 sa jej zdravie zhoršovalo. "Navštívila svojho praktického lekára a povedala, že je v kríze duševného zdravia a a začala sa psychiatricky liečiť," povedal Johnson.