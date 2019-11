Pravda o panenskej blane: Týmto mýtom o pannách nikdy neverte

Odborníci chcú raz a navždy vyvrátiť mýty o panenskej blane, kvôli ktorej sa dievčatá častokrát stávajú terčom neopodstatnenej kritiky. Panenská blana alebo hymen je tenká časť membránového tkaniva, ktorá čiastočne zakrýva otvor vagíny. U väčšiny dievčat tvarom pripomína polmesiac, nie je to však pravidlo. Existuje odveký mýtus, že všetky dievčatá sa rodia s panenskou blanou a jediná možnosť, ako sa jej zbaviť, je mať sex. V skutočnosti sa ale počas neho nepretrhne, iba sa roztiahne do tvaru slzy. Faktom však je, že niektoré dievčatá sa rodia s "otvorenou" blanou, iné zase úplne bez nej. Sú mnohé aktivity, v dôsledku ktorých môžu o ňu prísť, napríklad pri športovaní, či už gymnastike alebo jazde na koni.

Zdroj: SITA

Stav hymenu ovplyvňuje aj zavádzanie tampónov, menštruačných kalíškov a dokonca aj gynekologické vyšetrenie. Množstvo dievčat po celom svete musí podstupovať špeciálne vyšetrenia, aby sa zistilo, či sú ešte stále panny. Krajiny ako Afganistan tento "test panenstva" využívajú v prípade podozrenia zo znásilnenia. Test vykonáva policajný dôstojník dotykom, čo často vedie k ďalšiemu fyzickému a psychickému poškodeniu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj OSN túto praktiku odsudzujú. "Je to porušenie ľudských práv obete, ktorá má okamžité a dlhodobé následky. Nesprávny postup testovania panenstva je sociálnym, kultúrnym a politickým problémom," tvrdia pracovníci WHO.

Zdroj: Getty Images

V krajinách, v ktorých má predmanželský sex vážne následky, môžu byť ženy, ktoré údajne nie sú pannami, verejne hanobené, bité alebo väznené. Okrem skúmania panenskej blany sa dá panenstvo "merať" aj inak. Napríklad v niektorých regiónoch Srí Lanky príbuzní kontrolujú plachty novomanželov, aby zistili, či nevesta vykrvácala. Mnohé ženy pritom po prvom sexe krváca len veľmi málo, ak vôbec. Panenstvo je navyše iba spoločenským výmyslom, pretože pre každého človeka znamená sex niečo iné.