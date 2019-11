VIDEO Medvieďa zrazilo auto: Strhla sa bitka o jeho život, takýto mala koniec

IMMOKALEE - Toto video z floridského mesta Immokalee zachytáva medvedie mláďa, ktoré zrazilo auto. Na cestu vybehli ďalšie tri medvede a snažili sa zranené medvieďa odtiahnuť do bezpečia. Miestna Komisia pre ochranu rýb a divokých zvierat neskôr prezradila, že mláďa, bohužiaľ, zahynulo.

Tri medvede riskovali svoje životy, aby zachránili zrazené mláďa. Celý incident je zaznamenaný na videu. "Vidieť to bolo naozaj zarážajúce. Videla som sa na mieste medvedice. Mám totiž dieťa, preto ma to zasiahlo. Bolo to smutné," povedala autorka videa Lisha DeShayová.

Zdroj: Youtube/Any Articles

Keď malý čierny medveď po zrážke spadne na cestu, na scénu prichádza dospelý jedinec a pozrie sa na premávku. Po chvíli sa odváži chytiť mláďa za šiju a odviesť ho preč. Krátko nato sa na ceste objavia ďalšie dva medvede, ktoré sa tiež pokúšajú zachrániť zranené mláďatko. Zhromaždia sa okolo neho a neskôr ho konečne odvlečú preč z cesty.

Komisia pre ochranu rýb a divokých zvierat neskôr uviedla, že mláďa neprežilo. "Ľudia si musia uvedomiť, že v noci treba jazdiť opatrnejšie," dodáva DeShayová.