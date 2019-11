Krvilačný útok v raji na zemi: V žalúdku žraloka našli ruku so svadobnou obrúčkou!

Rozhodnutie miestnych úradov o likvidácii žraloka tigrieho, ktorý sa pohyboval v blízkosti Réunionu, prijali viacerí s nevôľou. No urobili dobre, pretože po jeho likvidácii sa v jeho žalúdku našla ľudská ruka. Na jednom z prstov bola dokonca svadobná obrúčka. Obeťou je 44-ročný Richard Martyn Turner z Edinburghu, ktorého zmiznutie nahlásila jeho manželka Verity ešte minulú sobotu. Dnes to potvrdili miestne úrady. Vdova po nebohom policajtom vtedy povedala, že sú na ostrove na dovolenke, aby oslávili jej 40. narodeniny. Richard si podľa jej slov išiel sám zaplávať a zašnorchlovať do lagúny Hermitage Lagoon. Odvtedy ho nevidela.

Zdroj: Getty Images

Pátracia akcia, do ktorej bol privolaní potápači, záchranárske psy a vrtuľník, skončila neúspešne. Po identifikácii prsteňa sa však Verity rozplynuli všetky nádeje, že ešte uvidí svojho manžela živého. "Očividne si myslel, že plávanie v lagúne je bezpečné, veľa ľudí tam chodí šnorchlovať, pretože voda je tam teplá a plytká. Možno ho vlny odplavili na otvorené more, alebo žralok vplával do lagúny. Isté je teraz len to, že je mŕtvy," vyjadril sa jeden z miestnych obyvateľov.

Zdroj: Getty Images

V súvislosti so smrťou muža pracujú forenzní technici s dvomi teóriami. Predátor mohol Turnera napadnúť a usmrtiť, alebo sa utopil nešťastnou náhodou a žralok ho zožral v čase, keď bol už mŕtvy. Vyšetrovatelia plánujú vykonať pitvy na ďalších troch žralokoch, ktoré boli odchytené v spomínanej lagúne, aby zistili, či sa aj v nich náhodou neskrývajú nejaké časti ľudského tela. Útoky žralokov nie sú v okolí Réunionu neobvyklé; ostrov totiž leží v oblasti takzvanej "žraločej diaľnice" medzi južnou Afrikou a Austráliou. Za posledných devätnásť rokov tam žraloky smrteľne napadli desať ľudí.