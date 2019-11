Muž stratil na túre v snehu svadobný prsteň: Našla ho dvojica turistov, neuveriteľná náhoda

Bill Giguere žijúci v americkom štáte Massachusetts stratil nedávno, počas túry na hore Mount Hancock v štáte New Hampshire, svoj zlatý svadobný prsteň, ktorý nosil na prste uplynulé tri roky. So žiadosťou o pomoc pri jeho hľadaní sa následne obrátil na turistický spolok, informovala miestna televízna stanica WMUR-TV.

Na jeho žiadosť zareagoval turista Tom Gately, ktorý však vyjadril pochybnosti, či sa mu na približne 16-kilometrovej túre prsteň podarí nájsť. Na pomoc si prizval ďalšieho turistu Brendana Cheevera, pričom na túru vyrazili aj s detektorom kovov. Giguere im vopred ešte povedal, že prsteň s najväčšou pravdepodobnosťou stratil na mieste, kde si prezliekal rukavice. "Zapípalo to a on povedal niečo ako: Myslím, že som to našiel... začal sa hrabať v snehu. A tam to bolo!" opísal pátranie Cheever.