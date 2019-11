Prekliate miesto! Smrť turistu oživila spomienky na deň, kedy Slovensko prišlo o veľkú legendu

BANGKOK - Francúzsky turista si chcel spraviť pri vodopáde selfie, no pošmykol sa a zomrel. V tej istej oblasti zomrel aj legendárny slovenský futbalista Peter Dubovský. Aj on hľadal čo najlepšie miesto pre svoju fotografiu.

Francúzsky turista prišiel o život, keď sa chcel odfotografovať pri vodopáde v Thajsku. Pred pár mesiacmi zomrel na tomto mieste španielsky turista. Čo je však zaujímavejšie, že na podobnom mieste sa pred takmer dvadsiatimi rokmi odohraval tragédia, ktorá znamenala pre Slovensko stratu legendárneho futbalistu Petra Dubovského.

Nebezpečené miesto

Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu. Nešťastie sa stalo vo štvrtok popoludní na turistami vyhľadávanom ostrove Koh Samui. Tridsaťtriročný muž spadol do vodopádu s názvom Na Mueng 2. Podľa jedného z príslušníkov polície ide o dosť nebezpečnú oblasť, na ktorú upozorňuje tabuľa s nápisom "Nevstupovať".

Zdroj: Getty Images

„Niektorí turisti si možno chcú urobiť lepšie fotografie, ale je to dosť strmé a klzké a on sa pošmykol,“ uviedol policajt a dodal, že kamarát, ktorý Francúza sprevádzal, ho videl, ako fotografoval a spadol z výšky zodpovedajúcej trojposchodovému domu. Polícia už kontaktovala jeho rodinu. Aj keď koroner správu ešte nevydal, polícia sa domnieva, že turista zomrel na následky roztrieštenia lebky.

Smrť legendárneho futbalistu

Na tom istom mieste zomrel pred devätnástimi rokmi legendárny futbalista Peter Dubovský. Pre Slovensko to bol obrovský šok. V piatok 23. júna 2000 prišla ako blesk z jasného neba správa, že Dubovský zomrel. Mal iba 28 rokov. Slovenský ofenzívny stredopoliar podľahol následkom zranenia, ktoré utrpel pri páde z vyše dvadsaťmetrového útesu na ostrove Koh Samui. Osudným sa mu stala jeho záľuba vo fotografovaní. Hľadal lepšie miesto, aby si mohol spraviť čo najkrajší záber na veľký vodopád. Bohužiaľ, stalo sa nešťastie a Dubovský sa pošmykol.

Zdroj: TASR

Turisti mu ihneď poskytli prvú pomoc, no na pomoc čakal pridlho. Na dovolenke bol so svojím bratom. Do nemocnice Ban Don ho previezli až po neuveriteľných troch hodinách. Lekári nemali ani potrebné lekárske vybavenie na záchranu jeho života a na prevoz inde už bolo neskoro.