FOTO Kráska predstavila rodičom svojho nového priateľa: Ale tie otázky, čo mu kládol jej otec!

Aleisha Stubleyová z mesta Middlesbrough pobavila užívateľov Twitteru zoznamom otázok, ktoré si pre jej priateľa pripravil otec. "Andy si so mnou a mojou rodinou vybehol po prvý raz von na čaj a otec mi dal toto. Nahnevalo ma to, ale už to neriešim," napísala na sociálnej sieti pod fotografiou s otázkami úhľadne vypísanými na formáte A4.

Zdroj: Facebook/Aleisha Stubley ​

Podľa ich formulácie je jasné, že Angličan nechce pre svoju dcéru len tak hocikoho a ak chce potenciálny zať vyhovieť jeho požiadavkám, tak musí byť ambiciózny, materiálne zabezpečený včelár, ktorý nemal v minulosti veľa žien. Navyše je vraj nutné, aby pred vstupom do novej rodiny zadefinoval svoj vzťah k pornografii. A tu sú otázky, o ktorých už diskutujú aj užívatelia sociálnej siete:

Came out for tea with Andy and my family for the first time, my dads just gave him this lmfaoooooooooooo fuck off pic.twitter.com/wQJWzFrjDD