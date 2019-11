Žena si bola zabehať v prírode: Nechutne sa nakazila, takto ľahko to môže postihnúť každého

Šesťdesiatosemročná žena trávi zimy v Kalifornii, konkrétne v oblasti zvanej Carmel Valley. Toto vnútrozemské údolie vzdialené 21 kilometrov od pobrežia je známe vinárskymi a turistickými chodníčkami. Počas návštevy tohto miesta pred vyše rokom a pol pocítila v pravom oku nepríjemné dráždenie. Prepláchla si ho očnou vodou, v dôsledku čoho z oka vyliezla 1,3 centimetra dlhá hlísta. Pozornejšie sa pozrela na oko a uvidela, že v ňom má ďalšieho červa, ktorého tiež odstránila. Nasledujúci deň preto zašla za lekárom, ktorý z oka vybral tretiu hlístu. Vystrašenej pacientke poradil, aby si aj naďalej preplachovala oči a predpísal jej lieky proti šíreniu infekcie.

Vzorka červa bola odoslaná do Centra na kontrolu a prevenciu chorôb, kde odborníci identifikovali druh. Žena sa infikovala očnou hlístou zvanou thelazia gulosa, ktorá zvyčajne napadá hovädzí dobytok. Prenášajú ho tvárové muchy, ktoré konzumujú očné sekréty. Lekári nedokázali presne určiť, ako sa Američanka nakazila. Neskôr im ale prezradila, že si chodí zabehať po miestnych chodníčkoch. "Jasne si spomínam na konkrétny beh v údolí Carmel vo februári 2018, kedy som bežala do strmého kopca a vbehla do mušieho roja. Odfukovala som muchy z tváre a vypľúvala som ich z úst," uviedla v článku zverejnenom v časopise Clinical. To bol pravdepodobne okamih, kedy sa nakazila.

Zdroj: Getty Images

Celkovo mala žena v oku štyri hlísty. Štandardnou liečbou tohto druhu je ich odstránenie. Dva týždne si preto vyplachovala oči liečivým roztokom, až dokým nezmizlo podráždenie a z oka sa nevyplavili žiadne červy.

Je známe, že thelazia gulosa infikuje kravy v Severnej Amerike od 40. rokov 20. storočia, no nie je jasné, prečo sa až teraz objavujú prípady nakazených ľudí. Experti tiež poznamenávajú, že v konkrétnej vzorke červa videli vyvíjajúce sa vajíčka. Naznačili, že ľudia sú vhodnými hostiteľmi na reprodukciu spomínaného druhu.