FOTO Tehotná matka si vo vlaku rezervovala miesta: Obsadili jej ich dôchodcovia, ten ich ARGUMENT!

Tridsaťsedemročná Amanda Mancino-Williamsová zverejnila na Twitteri fotografiu z nepríjemnej cesty vlakom z anglického Cheltenhamu do Nottinghamu. Vopred si zarezervovala štyri sedadlá - tri pre svoje deti a jedno pre seba. Dve z miest však obsadila dvojica seniorov, ktorí si odmietali presadnúť.

If a mum with 3 kids and bags has 4 reserved seats for a long train journey, and you're sitting in their seats on a full carriage, don't tell them that their tickets don't matter in a posh voice and then say you're not moving and refuse to make eye contact. Don't be these people. pic.twitter.com/0JnnyLfalv