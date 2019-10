Muž (†60) zašiel do sexshopu, aby si pozrel porno: Predavač otvoril kabínku a v nej otrasný nález

BENÁTKY - Starší britský cyklista zašiel do sexshopu neďaleko Benátok, aby si pozrel porno. Vstúpil do súkromnej kabínky a zamkol dvere, aby mohol nerušene sledovať sexuálne zábery. Keď odtiaľ viac ako polhodinu nevychádzal, zamestnanci obchodu začali mať o neho strach. Oprávnene, muža totiž nakoniec našli mŕtveho na podlahe.

Šesťdesiatročný muž, ktorého totožnosť nie je známa, bol minulý piatok na cyklovýlete neďaleko talianskych Benátok. Svoj bicykel nechal pred miestnym sexshopom vo štvrti Marghera. Zaplatil päť eur, aby si mohol pozrieť 15-minútový pornofilm v súkromnej kabínke, v ktorej sa zamkol, aby ho nikto nerušil.

Po polhodine sa ale o neho začali zamestnanci prevádzky obávať. Do kabínky preto vnikli násilím. Vnútri našli muža ležať na zemi. "Nikdy predtým som ho nevidel. Bicykloval smerom k Benátkam, pýtal sa na sledovanie pornofilmu. Ukázal som mu kabínku, do ktorej mal ísť a on mi zaplatil päť eur," uviedol majiteľ Franco Garoni.

Zdroj: Getty Images

Keď o tom spätne uvažoval, cyklista sa mu zdal byť unavený už pri príchode do obchodu. Zamestnanci okamžite zalarmovali záchranárov, tí ho však už nedokázali oživiť a bol vyhlásený za mŕtveho. Incidentom sa zaoberá aj miestna polícia. Príčina mužovho úmrtia je doposiaľ neznáma, čaká sa na výsledky pitvy.