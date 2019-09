Muž bol na služobke, keď sa vyspal s neznámou ženou: Infarkt po súloži, šokujúci verdikt súdu

Muž menom Xavier pracoval ako inžinier pre železničnú stavebnú spoločnosť TSO v departemente Loiret v centrálnom Francúzsku. V jeden februárový večer v roku 2013 sa tam zoznámil s miestnou ženou, s ktorou po chvíli odišiel do hotela. Tam mali spolu sex. Krátko po ňom ho našli mŕtveho, utrpel srdcový infarkt.

Zdroj: Getty Images

Francúzski odborári navrhli, aby Xavierova smrť bola klasifikovaná ako pracovný úraz, čo by pozostalým zaručovalo istú formu odškodnenia zo strany zamestnávateľa aj štátu. Prípadná partnerka aj deti nebohého by tak každý mesiac až do doby, kedy by dosiahol dôchodok, dostávali peňažnú dávku až do výšky 80 percent jeho niekdajšej mzdy.

V roku 2016 súd nižšej inštancie rozhodol, že "sexuálny styk je akt normálneho života, podobne ako sprchovanie sa či jedenie". Firma TSO sa ale odvolala a argumentovala tým, že infarkt nijako nesúvisel s prácou obete, a že tá sa dopustila cudzoložstva, a to v inej hotelovej izbe, než Xavierovi bola zarezervovaná jeho zamestnávateľom. Sudca ale tieto tvrdenia zmietol zo stola a vyhlásil, že za zamestnanca, ktorý cestuje za prácou, je stále zodpovedný jeho zamestnávateľ, bez ohľadu na to, čo robí v pracovnej dobe či mimo nej. A tak teraz bude musieť Xavierovým najbližším príbuzným platiť.