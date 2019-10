Chystáte sa na spoločný život? Päť otázok, v ktorých by ste mali mať s partnerom čím skôr jasno

BRATISLAVA - Spolužitie partnerov v jednej domácnosti so sebou často prináša nielen radosti, ale aj každodenné problémy, ktoré môžu nastať pri spoločnom hospodárení s financiami. Prinášame vám päť najdôležitejších vecí, ktoré by si mali partneri vyriešiť čím skôr, najlepšie ešte predtým, než začnú žiť v spoločnej domácnosti.

1. Hovorte si pravdu o dlhoch a pôžičkách

Prípadné finančné problémy a záväzky čo i len jedného z partnerov môžu mať zásadný vplyv na fungovanie celej domácnosti. Preto by sa navzájom mali o nich informovať. "Či už ide o akúkoľvek väčšiu pôžičku alebo lízing na auto, nikdy nič z minulosti nezamlčujte. V otázke dlhov by ste mali držať spolu, pretože tak lepšie zvládnete splácanie v prípade ťažkostí, kedy vám partner môže pomôcť. Klamať sa rozhodne nevyplatí, najmä ak ste sa rozhodli pre spoločnú hypotéku. Ak máte vy alebo váš partner zlú platobnú históriu, naplnenie vašich snov o novom bývaní na tom môže rýchlo stroskotať," radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Zdroj: Getty Images

2. Ako to urobíme s platením účtov?

Ak sa snažíte vysporiadať s tým, kto, čo a ako bude platiť, v zásade máte tri možnosti:

Oddelené účty sú správnou voľbou pre tých, ktorí si chcú zachovať pocit istej nezávislosti. Výhodou je, že sa nemusíte partnerovi spovedať, za čo ste minuli každé euro. Pokiaľ ale hospodárite každý zvlášť, stanovte si pravidlá, akým spôsobom budete platiť za spoločné veci, ako je nájom, energie, internet či nákup potravín.

Spoločný účet je riešením pre páry, ktoré nemajú problém s tým, že budú hospodáriť bez výhrad spolu. Svoje výplaty si nechávajú zasielať na účet, ku ktorému majú obaja platobnú kartu. Výhodou je, že nemusíte riešiť, či náhodou váš partner nenakúpil už tento mesiac toho už priveľa a teraz ste na rade vy. Nevýhoda ale spočíva v strate nezávislosti. Partner vidí všetky pohyby na účte aj obchody, v ktorých ste platili kartou. A ak jeden z páru míňa viac než je tomu druhému milé, môžu nastať problémy. Je preto dobré vopred sa dohodnúť na sume, ktorú každý mesiac môžete minúť bez toho, aby ste ju museli svojej polovičke nejak zdôvodňovať.

Spoločný aj oddelený účet je kompromisným riešením. V praxi to vyzerá tak, že partneri dostávajú výplatu na svoje účty, odkiaľ vopred dohodnutú čiastku posielajú na spoločný účet. Z neho sa potom platia výdavky za nákupy alebo inkaso. Človek tak nestratí nezávislosť a nemusí riešiť, či má zaplatiť tento nákup, alebo až ten ďalší.

Zdroj: Getty Images

3. Je váš partner držgroš alebo rozšafný?

Diametrálne odlišný postoj partnerov na financie môže vzťahom poriadne otriasť. Napríklad, keď jeden vyhľadáva nové zážitky spojené s cestovaním, iný zase uprednostňuje materiálne veci do domácnosti a obracia každé euro. Odlišné priority sa najviac ukážu v momente, kedy je potrebné utiahnuť opasky. Je preto dobré poznať priority svojho partnera. Držgroši a rozšafní musia nájsť spoločný kompromis. Finančné návyky mnohokrát pochádzajú už z detstva a často kopírujú správanie sa rodičov.

4. Financie a deti

Ak spolu plánujete deti, určite je to príležitosť pre ďalší rozhovor o financiách. Otázkou nie je len to, či si dieťa môžete dovoliť v momentálnej životnej situácii môžete dovoliť, ale budete sa musieť zamyslieť aj nad tým, koľko vás budú v budúcnosti stáť jeho štúdium, mimoškolské aktivity, tréningy či aká by mala byť výška vreckového.

Zdroj: Getty Images

5. Máte plány do budúcnosti?

Niekomu sa môže zdať riešiť tento problém predčasné, pre iného nie. Je pravdepodobné, že obaja chcete žiť spolu čo najdlhšie, preto sa vynorí aj otázka odkladania si úspor na neskoršie obdobie vrátane dôchodku. "Nájdite si priestor na diskusiu o svojich predstavách už teraz. Potom vás neprekvapí, že váš partner chce predať dom a cestovať, zatiaľ čo vy ste plánovali stráviť penziu staraním sa o vnúčatá a sledovaním televízie," dodáva Zborovský.