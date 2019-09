Žena (23) nečakane porodila v Dubaji: Nemocnica ju odmieta pustiť domov, najprv zaplať 110 000!

BIRMINGHAM - Manželia musia zaplatiť viac ako 100 000 eurovú pokutu za to, že mladá žena predčasne porodila v Dubaji. Tamojší lekári im povedali, že so svojou dcérou nemôžu odcestovať domov, dokým nezaplatia požadovanú finančnú čiastku. Drobné dievčatko sa narodilo v 23. týždni a vážilo necelých 400 gramov.

Dvadsaťšesťročný Azhar Saleem sa spolu s o tri roky mladšou Syedou Kholou Adnanovou zosobášil minulý rok v Dubaji. Iba mesiac po svadbe Syeda otehotnela. V tom čase boli manželia vo Veľkej Británii, kde Azhar už dlhší čas pracoval. V marci toho roku sa mladá žena vrátila späť do Dubaja, aby ožiadala o víza. Chcela totiž, aby sa ich dieťa narodilo v Anglicku a aby tam mohla žiť spoločne so svojím manželom ako rodina. Podľa mladíka jej ale bolo vízum zamietnuté, pretože na formulári uviedli nesprávne informácie založené na zlej rade od právneho zástupcu.

Manželia sa proti rozhodnutiu odvolali a dúfali, že do októbra, kedy sa malo narodiť ich dieťa, vízum konečne získajú. Syeda preto naďalej žila v Dubaji. 14. júla však musela nečakane podstúpiť cisársky rez v Royal Hospital Khalifa City v Dubaji. Dcérka Amal sa narodila v šiestom mesiaci tehotenstva a nevážila ani pol kila. "Bola tým najmenším a najkrajším dieťatkom," hovorí Syeda.

Pôvodne chcela ísť rodiť do vládnej nemocnice, ale odohralo sa to tak rýchlo, že to nebolo možné. Problémom je fakt, že dvojica nemá zdravotné poistenie. Nemocnica teraz preto od nich chce, aby zaplatili poplatok vo výške 112 000 eur. Ten sa môže kvôli starostlivosti o novopečenú matku v nemocnici vyšplhať až na takmer 226 000 eur. Pár tvrdí, že nemocnica im nedovolí splácať pokutu viac ako rok, čo znamená, že nemocnici musia platiť 18 000 eur mesačne. Azhar v súčasnosti nemôže byť so svojou manželkou v Dubaji, pretože pracuje vo Veľkej Británii. "Potrebujeme dostať naše dieťa domov, ceníme si každú pomoc," vyhlásil. Nemocnica v Dubaji odmieta prepustiť Syedu s dcérkou dovtedy, dokým nezaplatia pokutu. Dúfajú preto, že sa im podarí aj vďaka verejnej zbierke požadovanú čiastku dať dokopy.