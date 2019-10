Tešili sa na prvé bábätko: Nezmyselný zákrok lekárky, Alisa (†22) po pôrode zomrela v strašnej agónii

NIŽNEŠERGINSKAJA – Krásna Alisa Tepikina sa veľmi tešila na svoje prvé dieťatko. Dala si s manželom urobiť umelecké fotografie, na ktorých pózuje s bruškom. Netušila, akým peklom bude musieť prejsť a ako sa to skončí.

Alisa Tepikina mala podľa média whatsnew sotva čas usmiať sa na svoju novorodenú dcéru. Potom sa mladá neskúsená doktorka pokúsila vytiahnuť placentu z jej maternice, medzičasom čiastočne obrátenej hore nohami.

Keď príbuzní pani Tepikiny čakali v nemocnici, zrazu počuli Alisu strašne kričať. Jej 47-ročný otec Dmitrij Malyukov neskôr uviedol: „Moja dcéra trpela, kričala od neznesiteľnej bolesti. Lekárka tomu však nevenovala pozornosť. Podľa neskoršieho vyhlásenia lekárskeho konzília lekárka vytiahla pupočnú šnúru celou silou. Bolo to ako mučenie v stredoveku.“

Lekárka Elena Barannikova nerozoznala život ohrozujúce komplikácie pri pôrode. Výsledkom bolo, že odborná pomoc prišla neprijateľne neskoro. Maternicu uviedli do správnej polohy až o štyri hodiny a 15 minút neskôr, keď už došlo k masívnemu krvácaniu a nezvratnému šoku spolu so zlyhaním srdca. Mladá mamička upadla do kómy a zomrela. Chyba lekárky „zhoršila situáciu a spôsobila masívnu stratu krvi, nezvratný šok, zlyhanie srdca a smrť pacienta,“ potvrdili odborníci.

Zdroj: FB/J. S.

Svetlana Malyuková (42), Alisina matka, požiadala o trestné stíhanie lekárky. „Nikto sa nám neospravedlnil ani sa nás nepokúsil kontaktovať." Šesťmesačné vyšetrovanie viedlo k obvineniu lekárky (27) zo smrti z nedbanlivosti, mohla by byť odsúdená na trojročné väzenie alebo nútené práce. Tvrdenie hlavnej lekárky Eleny Barannikovej, že nedošlo k nijakému násilnému konaniu lekára, bolo po dôkladnej analýze lekárskymi odborníkmi zamietnuté, uviedol ruský vyšetrovací výbor. Barannikova totiž tvrdila, že inverzia maternice bola spontánna, keďže došlo k zriedkavej medicínskej udalosti.

Vyšetrovaním sa zistilo, že v prípade Tepikiny mala lekárka placentu uvoľniť manuálne, ale v celkovej anestézii. „Nekontrolované alebo nesprávne ťahanie pupočnej šnúry viedlo k úplnej inverzii maternice,“ uvádza sa vo vyhlásení lekárskych odborníkov.

Zdroj: FB/J. S.

„Krátko po tragédii som išla na kliniku za lekárkou,“ hovorí v slzách matka pacientky. „Chcela som sa jej pozrieť do očí. Spýtala sa ma: Prečo ste prišli? Nepostrehla som nijaké známky pokánia... A ona pritom zabila moje dieťa.“

Lekárke uložili zákaz cestovania. Podľa správ už čelí disciplinárnemu opatreniu. Dieťa Alisy Tepikiny, malú Aňu teraz vychováva jej matka a jej manžel Nikolaj Tepikin (22).