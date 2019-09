FOTO Nórsky rybár (18) vytiahol z hlbín mora rybieho mimozemšťana

Oscar Lundahl, sprievodca rybolovu pre spoločnosť Nordic Sea Angling, pri ostrove Andoya v severnom Nórsku omylom chytil podivuhodnú rybu. Hľadali pritom halibuta modrého, čo je vzácny druh ryby vyskytujúci sa asi päť kilometrov od pobrežia. Na jednej udici mal štyri háčiky, keď zistil, že chytil niečo ťažké.

"Trvalo mi asi polhodinu, kým som to vylovil. Nachádzalo sa to v 800-metrovej hĺbke," vysvetlil osemnásťročný Oscar. Na dvoch háčikoch boli halibuty a na treťom mimozemsky vyzerajúca ryba. "Bolo to úžasné, nikdy som nič také nevidel. Nevedel som, čo to je, prezradil mi to až kolega."

Išlo o chiméru, v angličtine zvanú ratfish. Vyzerala zvláštne, vraj skoro ako dinosaurus. Tento druh ryby je pre človeka neškodný, pretože sa živí predovšetkým krabmi a morskými slimákmi. Obyčajne sa vyskytuje v hlbokých vodách a na Zemi sa vyskytuje už približne 300 miliónov rokov. Kvôli náhlej zmene tlaku po vylovení chiméra, bohužiaľ, neprežila. Lundahl si ju preto vzal domov a urobil z nej filé. Napriek škaredému vzhľadu chutila veľmi dobre. Pripomínala vraj tresku, ale oveľa chutnejšiu.