Ženy, hviezdy hovoria jasnou rečou: TOTO je deň, kedy vás muži najčastejšie žiadajú o ruku!

LONDÝN - Pripravte sa na vrchol vášho milostného života. Vďaka Venuši, ktorá sa 14. augusta dostala "do srdca Slnka", sa do popredia dostali vzťahy, láska a krása. Nebuďte preto prekvapení, ak vám do života vstúpi nová láska alebo vás opäť osloví tá stará.