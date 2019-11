Ako zo zlého filmu: Emma opísala najhoršie zážitky z rande s mužmi zo zoznamky

RAINHAM – Emma Louise Sandersová zverejnila zopár skúsenosti, ktorými prešla, keď sa dva roky snažila s niekým zoznámiť cez sociálnu sieť. Toto obdobie opisuje ako najhoršie v živote a tvrdí, že zo zážitkov, ktoré v tom čase nazbierala, by dokázala napísať knihu. Ako sa ukázalo, hľadanie partnera nebolo v jej prípade iba neúspešné, ale aj zbytočné. Jej vyvolený bol totiž celý čas blízko nej a napriek tomu ho nevidela.

Sociálne siete a aplikácie ponúkajú viacero možností na zoznámenie sa. Internetové zoznamky však nie sú vždy zárukou seriózneho zoznámenia sa a na verejnosť preniká viac negatívnych ako pozitívnych skúseností.

Aplikácia Tinder je synonymom hrôzy aj pre Emmu Louise Sandersovú, ktorá ju používala dva roky, keď sa snažila nájsť si milého a chápavého partnera. Ako sa však ukázalo, schôdzky dohodnuté cez internet jej nepriniesli nič dobré. „Je neuveriteľné, s čím všetkým sa môžete stretnúť,“ spomína si Angličanka, ktorá nakoniec ani nemusela nikoho hľadať, pretože jej parterom sa stal spolužiak zo strednej školy. Rozhodla sa však podeliť sa o svoje zážitky, a možno práve z jej skúseností si mnohí vezmú ponaučenie. A čo ju najviac naštvalo?

Muž, ktorý ju pozval na rande napriek tomu, že bol zasnúbený

Emma si spomína, že s týmto chlapíkom si vyrazila von dva týždne potom, ako si začali spolu písať. „Neskôr sa mi podarilo dostať sa k jeho profilu na Facebooku,“ hovorí. „Na titulnej fotke bol s priateľkou, ktorej na ruke žiaril zásnubný prsteň.“ Screenshoty hovorov, v ktorých mladík opisoval svoj komplikovaný vzťah so snúbenicou, poslala jeho dvom priateľom a dvom priateľkám snúbenice. O pár týždňov jej prišlo poďakovanie za informácie. V tom čase sa dvojica plánovala zosobášiť, ale ako to nakoniec dopadlo, Emma nevie.

Muž, ktorý ju opustil večer pred jej narodeninami

Deň pred narodeninami si Angličanka po práci naplánovala schôdzku. „Neustále mi písal, že je už na ceste. Meškal 15 minút.“ Kamarátka, ktorej telefonovala, ju upokojovala, pretože muž mohol zostať v nejakej dopravnej zápche. „Po chvíli som však zistila, že on moje správy vôbec nečítal, a tak som odišla preč.“

Dvojča, ktoré nedokázalo zaplatiť za svoju vlastnú večeru

Sandersová si spomína aj na chlapíka, ktorý ju pozval do štýlovej londýnskej reštaurácie Sky Garden. „Na každej fotografii, ktorú mal na sociálnej sieti, bol so svojím dvojčaťom. A ja fakt neviem, ktorý z nich prišiel v ten deň na rande,“ hovorí. Muž sa vraj snažil urobiť dojem, ukazoval jej štýlové hodinky, objednával drahé jedlo a nápoje, hoci Emma ich odmietala. „Ubezpečoval ma, že on všetko zaplatí. Nakoniec vypil všetko sám.“

Pri platbe kreditkou bola však jeho karta trikrát zamietnutá. Muž vysvetľoval, že má na nej limit 2 000 libier (2 341 eur) a dokonca ukazoval svoju bankovú aplikáciu, ktorá potvrdila, že z limitu vyčerpal už 1 925 libier (2 253 eur). Musela preto zostať v reštaurácii so svojou kartou, na ktorej mala iba 7,50 libier (8,78 eur). „Predtým, ako ma pozval tvrdil, že všetko zaplatí,“ hovorí Emma. „Celé doťahovanie s platením skončilo asi o hodinu, keď mu jeho otec poslal peniaze.“

A keď si už myslela, že nočná mora sa skončila, všetko sa ešte zhoršilo. Z muža sa totiž vykľul klamár, pretože mal priateľku. „Znova som sa s ním stretla, ale v reštaurácii, kde som poznala personál,“ spomína si mladá žena. „Všetko nakoniec priznal a nepustila som ho skôr, kým si nezaplatil za svoje jedlo.“

Emma a Danny Zdroj: FB/Emma-Louise Sanderson

Spriaznenú dušu mala po celý čas nablízku

Touto skúsenosťou vraj ukončila akékoľvek snahy o zoznámenie sa cez aplikáciu a nakoniec jej skrížil cestu spolužiak zo strednej školy, Danny. „Sem-tam sme si písali cez sociálnu sieť a raz mi veľmi pochválil moju fotku. Dohodli sme sa na schôdzke, ale nikam sme nešli. Objednali sme si čínske jedlo a pozerali sme celý večer futbal. Bolo to fantastické,“ opisuje zoznámenie sa s partnerom, s ktorým vychováva malého syna. Chvíľu vraj žili v Austrálii, ale keď bola tehotná, vrátili sa do Británie. „Som šťastná, že ho mám. Je zvláštne, že celý ten čas, keď som niekoho hľadala, stál celkom blízko mňa, a ja som ho nevidela. Takže ak aj vy niekoho práve teraz hľadáte, najskôr sa dobre poobzerajte, či ho neuvidíte vo svojej blízkosti.“