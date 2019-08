Bol bezradný! Muž partnerke kupoval tampóny, z jeho FOTO a otázky, čo jej poslal, sa všetci smejú

Keď sa Lewis dostal do obchodu, nebol si istý, ktoré balenie má kúpiť, pretože existuje niekoľko rôznych typov a veľkostí, a preto poslal svojej partnerke fotku s otázkou, na ktorej sa teraz všetci smejú.

Mužova snímka zachytáva dve škatuľky tampónov od známej značky. Obe sú modré, no jedno balenie má uprostred žltú, druhé zas zelenú potlač.

„Chceš citrón alebo limetku?“ znie jeho otázka, ktorou pobavil nielen svoju polovičku, ale takmer 895-tisíc ľudí na Twitteri.

when u ask ur boyfriend to buy u tampons pic.twitter.com/FmcKUGGkrG