Matka (22) cestovala vlakom na výlet s malým synom: Obrovský šok, TOTO som ešte nikdy nezažila!

LUDLOW - Mladá matka z Veľkej Británie spoločne so svojou rodinou vycestovala vlakom na rodinný výlet, keď zažila mimoriadne nepríjemnú situáciu. Potrebovala dojčiť svoje malé dieťa, nikto z cestujúcich však nebol ochotný vstať a prenechať jej sedadlo. Musela ho preto nakŕmiť na špinavej podlahe vo vlaku.

Dvadsaťdvaročná Sophie Molineuxová cestovala vlakom spoločne s svojím priateľom Robom a ich jednoročným synom Chesterom na hrad v meste Ludlow na západe Anglicka. Nanešťastie, vlak bol úplne plný. Dvojicu najviac šokovalo to, že nikto zo zhruba päťdesiatky sediacich cestujúcich neprenechal sedadlo žene s dieťaťom. "Bola som z toho šokovaná. Stáli sme v uličke, z oboch strán boli sedadlá, na ktorých sedeli iní ľudia. Všetci vo vlaku nás videli, ako stojíme s malým dieťaťom na rukách a nikto sa ani len nepohol," uviedla Sophie. Rob ju dokonca odfotografoval, ako sedí na špinavej podlahe a dojčí Chestera.

Zdroj: Facebook/Sophie Molineux

Takmer celú cestu sa mladá žena musela striedať s priateľom v držaní syna na rukách. Matka tvrdí, že cestujúci s ňou naschvál nenadväzovali očný kontakt, aby ju nemuseli pustiť sadnúť si.

"Niekto by mohol povedať, že som Chesterovi mala dať výživu alebo fľašu s mliekom namiesto dojčenia. Na dojčenskej výžive nie je nič zlé, ale ak ste matka, ktorá sa rozhodne dojčiť, mali by ste mať možnosť urobiť to bezpečne, kdekoľvek len chcete," dodala Molineuxová.