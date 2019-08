Vedci vyvinuli nový krvný test: Dokáže prezradiť, či vám v nasledujúcich 10 rokoch hrozí smrť

KOLÍN NAD RÝNOM - Akademici z nemeckého Inštitútu Maxa Plancka pre biológiu starnutia vyvinuli krvný test, ktorý dokáže zistiť, aké šance na život máte v nasledujúcich desiatich rokoch. Odborníci označili výsledky výskumu, ktoré boli zverejnené v časopise Nature Communications, za obrovský pokrok v oblasti medicíny. Zároveň však zdôraznili, že je potrebné štúdiu rozpracovať podrobnejšie a chvíľu to potrvá, kým bude tento test uvedený do praxe.

Do dlhodobej štúdie bolo zapojených 44 168 dospelých Európanov vo veku 18 až 109 rokov. Vedci im v krvi sledovali hladinu 14 biomakerov, ktoré ovplyvňujú riziko úmrtia, ako je napríklad stav imunity, glukóza, hladina tuku a náchylnosť na zápalové procesy v tele. Týmto spôsobom sledovali fyzickú zraniteľnosť respondentov. Počas 16 rokov trvajúceho výskumu zomrelo 5512 účastníkov výskumu, pričom vedecký tím dospel k záveru, že ich krvný test je o desať percent presnejší ako iné existujúce prediktory. Dokáže totiž s 83-percentnou presnosťou ukázať, aké šance na život má pacient v priebehu nastávajúcich desiatich rokov.

"Dúfame, že jedného dňa môžu výsledky testov usmerniť liečbu pacienta alebo potvrdiť, či je schopný zvládnuť operačný zákrok. Zároveň budú včasným varovaním pred nastupujúcim ochorením," uviedol člen výskumného tímu Joris Deelan. Test je ukazovateľ fyzickej zraniteľnosti. Nepredvída, ako dlho bude pacient žiť, ale upozorní ho na nastupujúce zdravotné problémy. A ak potom zmení životný štýl, môže žiť aj dvakrát dlhšie.

Odborníci túto štúdiu nazvali "vzrušujúcim krokom". Zároveň však zdôraznili, že je potrebné urobiť v tejto oblasti ďalšie výskumy. "Biomarkery nám poskytujú dôležitý prehľad o tom, čo sa deje so zdravím pacienta," poznamenala Amanda Heslegraveová z Londýnskej univerzity a ocenila prácu nemeckých kolegov. Pripomenula však, že tento výskum sa zameral iba na európsku populáciu. Preto je potrebné rozpracovať ho podrobnejšie. Je to obrovský krok vpred, ale potrvá ešte dlho, kým budeme všetci pripravení zaviesť ho do praxe.