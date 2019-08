BRATISLAVA - Väčší areál, veľké kapely, viac návštevníkov. A to nie sú jediné lákadlá 9. ročníka benefičného festivalu Punkáči deťom. Okrem kapiel ako The Locos, The Rumjacks, Total Chaos či Lion´s Law ponúkne program na trenčianskom letisku v dátume 29. až 31. august rôzne sprievodné akcie a organizačné vylepšenia.