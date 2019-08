Legendárne turné skupiny Queen oslávilo Kristove roky! Čo ste nevideli v Bohemian Rhapsody?

Skupinu QUEEN v minulom roku vrátil do pozornosti film Bohemian Rhapsody s Rami Malekom v hlavnej úlohe. Vrcholom filmu bol legendárny koncert Live Aid z roku 1985. Možno neviete, že jeho fenomenálny úspech vyvolal opätovnúvlnu záujmu o skupinu Queen.Tá sa aj vďaka tomu vydala na legendárnu Magic Tour, ktorej vrcholom bol koncert vo Wembley v roku 1986.

Veľkolepé turné, ktoré určilo trend

V osemdesiatych rokoch patrilo turné skupiny Queen k tým najväčším v histórii. Záznam z neho bol snímaný štrnástimi kamerami a aparatúra, nástroje a ďalšie technické vybavenie si vyžadovali pätnásť pätnásťmetrových nákladných áut. Pritom v deviatich kamiónoch boli uložené len nástroje a veci skupiny.

Wembley a masy

Hoci bol Queen extrémne populárny už predtým, svoju pozíciu svetového hudobného fenoménu potvrdili prostredníctvom turné, ktoré odštartovalona štadióne vo Wembley. A bol to práve tento koncert, ktorý prvý pokoril hranicu 100 000 návštevníkov.

Hodiny a hodiny manuálnej práce

Queen’s crew, ktorá sa starala o bezproblémové zázemie a hladký priebeh koncertov, mala 100 členov. Tvorili ju osvetľovači, stavbári, zvukári, ale aj zvárači, ktorí scénu zvárali samostatne, po jednotlivých častiach na každý jeden koncert. Dnes sa už scény zvyknú stavať pomocou rozmanitého elektrického a automatického náradia. Novinkou bol aj samostatný šéf technickej prevádzky, ktorý doplnil klasického tour manažéra. A ešte v jednej veci drží koncert vo Wembley prvenstvo. Pre potreby tohto turné sa postavili tri scény, ktoré na základe programu cestovali samostatne do rôznych destinácií. Ak sa na jednom mieste scéna skladala, na predchádzajúcom ju technici balili a na tretej sa ten večer hralo. Len tak bolo možné absolvovať obrovské turné bez komplikácií.Tento spôsob násobenia pódií sa pre takto náročné hudobné produkcie používa dodnes.

O nárokoch na organizáciu a technikupodáva svedectvo dokument Behind The Scenes: Queen at Wembley Stadium.

Kŕmenie netvora

Tak nazval prípravu každého koncertu manažér turné Gerry Stickells. V dokumente vidno zábery zo stavby scény a sú dôkazom, že v tej dobe sa vo veľkej miere využívala manuálna práca všetkých zúčastnených.Technikom vtedy pomáhal snáď len žeriav a vysokozdvižný vozík. Ten na záberoch pôsobí dojmom, že manipulačná technika sa za posledné desaťročia nezmenila. Peter Belica, manažér prenájmu vozíkov zo spoločnosti STILL Slovensko s tým nesúhlasí: „Vysokozdvižné vozíky sa samozrejme vyvíjajú neustále. Tie najmodernejšie disponujú oveľa vyšším výkonom a bezpečnosťou. Zvýšila sa tiež rýchlosť manipulácie a výdrž vozíka. Kvalitný vysokozdvižný vozík dnes dokáže premiestniť ťažké palety a boxy až do hmotnosti 8 ton a pomocou prídavných modulov ich dvíhať do výšky.“

Významná je však nielen ich nosnosť a lepšia stabilita. „Vďaka citlivosti a presnému ovládaniu vysokozdvižný vozík zvládne aj presun citlivého vybavenia, napríklad reproduktorov, audio a video inštalácie či aparatúry. Vďaka prídavným modulom, napríklad bezpečnostnej klietke, upevnenej na vozíku, je vysokozdvižný vozíkvýznamným pomocníkom pri montáži elektroinštalácii a osvetlení aj vo výškach,“ vysvetľuje Peter Belica a dodáva: „Pre takéto príležitosti STILL prenajíma vysokozdvižné vozíky celoročne. Pravidelne prenajímame vozíky pri rôznych podujatiach napríklad na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. V Azerbajdžane zastrešoval STILL kompletne svojou technikou veľkolepú hudobnú súťaž Eurovision Song Contest.“

Najlegendárnejší koncert britského fenoménu

Hoci vrcholom filmu Bohemian Rhapsody bol koncert Live Aid,do hudobnej histórie sa QUEEN výrazne zapísali aj koncertom vo Wembley z roku 1986. Tento koncert patrí dodnes k najpamätnejším vystúpeniam britskej legendy.

