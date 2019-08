Blondínka (27) si za rok a pol dokázala ušetriť peknú kopu peňazí: Stačilo jej spraviť jedinú VEC

Keď dvadsaťsedemročná event manažérka Rachel započula kamarátov hovoriť o dome a usadení sa, zamyslela sa nad svojím životným štýlom a s hrôzou si uvedomila, že v banke má menej ako tisíc dolárov. "Vystrašilo ma to a bolo mi jasné, že s tým musím niečo robiť. Rada si kupujem nové topánky, oblečenie a ďalšie veci. Šetrenie by ale znamenalo, že si nič z toho nebudem môcť dovoliť," hovorí.

Wilsonová si dlho myslela, že zostane žiť so svojimi rodičmi a hromadou topánok. Pred pár rokmi jej ale kamarátka spomenula online šetriacu platformu, vďaka ktorej sa dá usporiť slušné množstvo peňazí. Rachel bola spočiatku skeptická, no napokon to skúsila. Platforma "Make The Most of Your Money", umožňuje peniaze z výplaty vkladať na rôzne účty podľa potreby, napríklad na lieky, nákupy a dom. Dnes Rachel spoločne so svojím priateľom aktívne hľadá dom a je pripravená na kúpu. Vďaka aplikácii sa jej totiž podarilo našetriť si tisíce dolárov, ktoré využije ako depozit pri kúpe nehnuteľnosti.

Zdroj: Getty Images

"Stále nemôžem uveriť tomu, že som za osemnásť mesiacov ušetrila toľké peniaze," povedala. Šetrenie ju vraj naučilo venovať viac pozornosti výdavkom. Jednou z vecí, ktoré zmenila, bolo, že začala viac platiť v hotovosti a nie kartou, čo automaticky znamenalo menej míňania. Taktiež začala viac chodiť pešo namiesto objednávania taxíkov a rovnako si začala pripravovať obedy do práce na celý týždeň namiesto toho, aby si každý deň objednávala obed z nejakej reštaurácie.