Čistá katastrofa v Alpách: Expert prehovoril o hrôze, ktorá sa tam deje

RÍM - Za posledné storočie sa roztopila polovica alpských ľadovcov, z toho 70 percent za posledných 30 rokov, uviedol v rozhovore s agentúrou ANSA taliansky glaciológ Renato Colucci. Ľadovce vo výške nižšie než 3500 metrov podľa neho zmiznú do 20 až 30 rokov. Podľa odborníka priemerné teploty za posledných 15 rokov ich pretrvanie pod touto hranicou neumožnia.

"Sondy do ľadovcov v Grónsku a v Antarktíde prezrádzajú, že za posledných sto rokov pribúdal oxid uhličitý v atmosfére stokrát rýchlejšie než v akomkoľvek inom období za posledných 800 000 rokov. Zodpovednosť možno prisúdiť len činnosti človeka," súdi glaciológ.

Od polovice 80. rokov sa zvyšujú teploty. Až dovtedy zostával v lete, a to aj o výškach pod 3000 metrov, na ľadovcoch sneh, ktorý ľad chránil a zároveň sa z nej vytvárala ďalšia ľadová vrstva. Dnes ale v lete často vidíme, že snehová pokrývka mizne. Ľad ostáva odkrytý slnku a topí sa.

Zdroj: Getty Images

Taliansky vedec je presvedčený o tom, že ak sa globálne otepľovanie do niekoľkých desaťročí nezastaví, mohli by raz a navždy zmiznúť ľadovce vo východných a stredných Alpách. Vzostup teplôt by podľa neho prežili len ľadovce v západných Alpách, ktoré sú najvyššie. Topenie ľadovcov sa netýka len Álp, ale všetkých horských pásiem sveta, od Ánd po Himaláje, oboch pólov i arktickej tundry.

Zdroj: Getty Images ​

"Krajiny ako Peru, Čile a India sa ohľadom zásobovania vodou spoliehajú na horské ľadovce a mohli by sa dočkať problémov," upozornil Colucci. "Rozpustenie ľadovcov na póloch by mohlo viesť k zatopeniu ostrovov a pobrežných oblastí. Len samotné Grónsko by prispelo k zdvihnutiu hladiny mora o päť až tridsať centimetrov," vysvetlil taliansky vedec. Topenie permafrostu môže uvoľniť veľké množstvo metánu, ktorý výrazne prispieva ku skleníkovému efektu.