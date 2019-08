VIDEO Chlapec si išiel do zoo pozrieť leva: Zistil, aké to je, keď vás chce zožrať

Video zachytáva chlapca sediaceho pred ochranným sklom, ktoré ho oddeľuje od levieho výbehu. Zozadu sa k nemu pomaly zakráda trojročný lev Zuri a zaženie sa labou, čím buchne do skla. Chlapec sa stále usmieva, okoloidúca žena k nemu dokonca posadí svoju malú dcéru.

Zdroj: Youtube/ABC News ​

Generálny kurátor zoo Joel Hamilton uviedol, že levy sa stále prispôsobujú svojmu novému domovu, keďže výbeh bol vybudovaný len nedávno. Toto video by podľa neho malo slúžiť ako pripomienka pre všetkých, ktorí zavítajú do zoo. "Klepanie na sklo alebo hádzanie predmetov do výbehu môže zvieratám vážne ublížiť. Keby Zuri narazil na sklo, mohol by si sa potenciálne zraniť. Liečba by zoo stála nemalé peniaze," upozornil.