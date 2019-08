Kamarátky sa stavili, ktorá vydrží dlhšie drepovať: Výzva ich takmer zabila, pozor na TOTO!

Tínedžerky z Číny urobili hlúposť, na ktorú do konca života nezabudnú. Súťažili, ktorá z dvojice vydrží dlhšie drepovať, pričom sa sledovali prostredníctvom videokamery na počítači. Na druhý deň sa prebrali so svalovicou a hnedým močom. Obom dievčatám takmer zlyhali obličky.

Devätnásťročná Xiao Tangová urobila viac ako tisíc drepov len preto, aby porazila svoju kamarátku. Urobila to aj napriek tomu, že nebola zvyknutá cvičiť. Počas videohovoru vyzvala svoju kamarátku, aby si dali súťaž v drepovaní. Tínedžerky drepovali dve až tri hodiny, neskôr sa obe vzdali.

Zdroj: Getty Images

Peklo prišlo až nasledujúci deň. "Ráno sa to celé pokazilo. Bolela ma noha a nemohla som ju ani zohnúť. Potom som šla do kúpeľne a zistila, že môj moč je úplne hnedý," uviedla Xiao. Bolo jej jasné, že potrebuje lekársku pomoc. V nemocnici jej lekári diagnostikovali rabdomyolýzu, závažný stav spôsobený poranením kostrových svalov. Dochádza k nemu vtedy, keď sa mŕtve svalové vlákna uvoľňujú do krvného obehu, čo môže viesť k zlyhaniu obličiek či dokonca smrti. Tangovej telo nedokázalo filtrovať odpad v tele, preto sa jej abnormálne sfarbil moč. Mala však šťastie, lekári podchytili poškodenie obličiek včas a okamžite nasadili liečbu.

Zhruba v tomto čase sa Xiao dozvedela, že jej kamarátka trpí rovnakým problémom. Podľa lekára Brucea Cohena, ktorý pracuje pre FBI, si obe dievčiny spôsobili tento stav extrémnym cvičením. Drepovanie síce nie je nebezpečné, no netreba zabúdať na vlastnú fyzickú hranicu. Tú dievčatá prešvihli. "Počúvajte svoje telo, nebuďte hlúpi," odkázal odborník.