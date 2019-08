Desivé VIDEO z pivovaru: Nikto v ňom nie je, aj tak sa tam dejú tieto strašidelné veci

TWIN FALLS - V pivovare v americkom Idahu evidentne straší. Dokazujú to nočné zábery, na ktorých sa z nevysvetliteľného dôvodu hýbu barové stoličky. Zamestnanec podniku tvrdí, že voči záberom bol spočiatku skeptický, no pohybujúce sa stoličky ho presvedčili o existencii paranormálnych javov.

Začiatok videa nie je ničím zvláštny, ide o obyčajné zábery z bezpečnostnej kamery z pivovaru Milner’s Gate - Idaho Graft Brewery. Strašidelná atmosféra nastane vo chvíli, keď sa z ničoho nič začnú odsúvať barové stoličky. Zo záberov je zrejmé, že v tom čase nebol nikto nablízku a nešlo o nijaký žart.

Zdroj: Youtube/Brian Rambur

Jeden zo zamestnancov Brian Rambur zverejnil video na internete. "Pozreli sme si ho asi desať minút po tom, ako sa to stalo. Hneď som preveril, či si niekto z nás nevystrelil, no zistil som, že pod pultom nie je dostatok miesta na to, aby sa tam niekto skryl," uviedol.

Video videlo už mnoho ľudí, pričom väčšina z nich si myslí, že skutočne išlo o nadprirodzené sily. "To, čo vytláčalo tie stoličky, muselo byť niečo ako duch," znie jeden z komentárov. Iný užívateľ zase uviedol, že by to bolo uveriteľnejšie, keby sa stoličky nevytlačili postupne.