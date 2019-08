Žena (32) si bola vyzdvihnúť pizzu, predavačke do ruky strčila ODKAZ: Po prečítaní ostala zhrozená

Žena prišla do pizzerie po tom, ako jej manžel dovolil ísť vyzdvihnúť objednanú pizzu. Údajne ju týral a do Texasu ju zavliekol proti jej vôli, preto sa pokúsila o rafinovaný trik. Pri vyzdvihnutí pizze jednej z pracovníčok pizzerie strčila do ruky malý lístok. Prostredníctvom neho žiadala o pomoc a vysvetlila, že ju manžel zadržiava proti jej vôli.

Zdroj: Getty Images

Zamestnankyňa neváhala ani chvíľu a kontaktovala políciu. Tá zistila, že žena pochádza z Chamberina, Nového Mexika, ktoré bolo od miesta činu vzdialené asi dvanásť kilometrov. "Keď sme vtrhli do domu okolo jednej hodine poobede, obeť bola uväznená, so zapchatými ústami a značne dobitá," uviedol policajný šéf Carlos Enriquez. Manžela obete, 22-ročného Roberta Domingueza, okamžite zadržali a v súčasnosti čelí obvineniu z domáceho násilia a únosu.