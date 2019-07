Žena si strčila do vagíny nanuk, aby sa schladila: Lekári varujú, mimoriadne nebezpečná praktika!

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - S príchodom vysokých teplôt hľadáme rôzne spôsoby, ako sa schladiť. Snáď najhoršou alternatívou je strkanie nanuku do vagíny, ako to urobila jedna žena. Nielenže to neprináša žiadnu úľavu od tepla, ale môže to navyše vyvolať vážnu infekciu, podráždenie či dokonca traumu.