Výnimočný experiment: Vedci dostali ľudí do hladiny snívania s otvorenými očami, prekvapivé výsledky

Vedecký tím z londýnskeho Centra pre psychedelický výskum sa rozhodol pre výnimočný experiment. Zapojilo sa do neho 6 žien a 7 mužov. Všetkým bol podaný N-dimetyltryptamín (DMT), čiže psychoaktívna chemická látka, ktorá môže vyvolať intenzívny, ale krátkodobý halucinogénny účinok. Inej skupine zasa podali placebo a následne monitorovali mozgovú činnosť zúčastnených. „Takýto výskum môže priniesť dôležité poznatky o vzťahu medzi mozgovou aktivitou a vedomím,“ vysvetlil člen tímu Robin Carhart-Harris na margo výsledkov, ktoré boli prekvapujúce.

Mozgové vlny spojené so snívaním, ako napríklad vlny theta, totiž zvýšili intenzitu svojej činnosti, zatiaľ čo alfa vlny sa udržali takmer na úrovni bdenia. Vedci preto hovoria, že pozorovaná skupina sa dostala do hladiny takzvaného „snívania s otvorenými očami“ a aktivita ich mozgu bola po požití psychedelickej drogymenej chaotická, ako očakávali. „Je to neporovnateľné napríklad s LSD, kedy sa činnosť mozgových vĺn výrazne zníži,“ uviedol autor štúdie Christopher Timmermann.

Experimentovanie s látkou DMT nazvanou aj „molekula ducha“ preniklo do západného sveta z oblasti Amazónie, kde ju domorodci používali na šamanské rituály a liečbu chorých. Ayahuasca pripravovaná z liany Banisteriopsis CAAP s pridaním listov rastlín obsahujúcich DMT upútala pozornosť vedcov už v minulosti. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia bol však jej výskum pozastavený. Dnes však aktivity v tejto oblasti postupne ožívajú a vedci sa snažia zistiť, aké sú skutočné účinky tejto látky na emocionálnu pohodu a duševné zdravie. „Výsledky našej štúdie sú iba prvým krokom na dlhej ceste,“ uviedol londýnsky vedecký tím vo svojej záverečnej správe. „Dúfame, že sme otvorili priestor k ďalším sofistikovanejším a podrobnejším výskumom.“