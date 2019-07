Expertka varuje: Hrozí ďalší Černobyľ! Táto továreň je časovaná bomba

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MOSKVA - Opustená chemická továreň v Irkutskej oblasti na Sibíri by mohla spôsobiť ekologickú katastrofu podobnú havárii v černobyľskej jadrovej elektrárni, a to v prípade, že sa v najbližšom čase nevyčistí. V rozhovore poskytnutom denníku Izvestija na to upozornila šéfka štátneho úradu na ochranu prírody Rosprirodnadzor Svetlana Radionovová.