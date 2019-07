FOTO Žena dostala od svojho bývalého deň pred jeho svadbou dlhú správu: Ostala v nemom úžase

NEW YORK - Mladá žena zverejnila na sociálnej sieti správu od svojho expriateľa, ktorú jej poslal deň pred svojou svadbou. Užívateľov prekvapuje citlivosť a vďačnosť, ktorú mladík vyjadril svojej bývalej partnerke. Aj toto je dôkaz, že po rozchode môžu mať partneri pekný vzťah. Našli sa však aj takí, ktorí dôveryhodnosť riadkov spochybňujú a označujú ich za čudné.

Alexsu Sanchez Aguilarovú prekvapilo a dojalo vyznanie jej bývalého priateľa, ktoré od neho dostala deň predtým, ako sa mal oženiť s inou ženou. Jeho obsah zverejnila Twitteri, kde užívatelia ocenili mužovu schopnosť poďakovať expartnerke za krásne chvíle, ktoré spolu prežili.

"Zajtra sa žením a chcel som ti napísať túto správu. Moja snúbenica vie o tom, že ti píšem. Ďakujem ti za to, že si bola moja prvá láska. Ďakujem, že si ma vždy povzbudzovala a vyťahovala z problémov. Ďakujem za starostlivosť, ktorú si mi prejavila, keď som bol chorý a mal som depresie. Ďakujem, že si ma milovala. Ak ešte nemáš lásku, tak verím, že ju čoskoro nájdeš. Ak niekoho miluješ tak veľmi, ako si dokázala milovať, keď si bola mladá, tak si viem predstaviť, aká silná je tvoja láska teraz. Tvoje srdce je úžasné. Viem, že sme boli iba deti, keď sme sa stretávali, ale naučila si ma milovať. Ak je v tvojom živote nejaký muž, musí byť šťastný, že má za manželku práve teba a dúfam, že sa o teba stará. Verím, že si uvedomuje, koho má vedľa seba a každý deň ti prejavuje lásku a náklonnosť. Zaslúžiš si to. Chcem týmto vyjadriť, že ty si tá osoba, vďaka ktorej viem, ako mám niekoho milovať. Naučila si ma milovať, naučila si ma, ako zvládať hnev, ako sa vyrovnať s mojou depresiou a ako žiť plnohodnotný život. Za toto všetko som ti vďačný a želám ti lásku a šťastie," stálo v správe.

Riadky plné vďaky a lásky sa rýchlo rozšírili po sociálnej sieti. Väčšina užívateľov síce obdivuje mužove slová, ale mnohí si myslia, že takéto vyznanie nemôže napísať snúbenec, ktorý si chce vziať za manželku inú ženu. "Keby som bola jeho snúbenicou, cítila by som sa trochu divne, ak som vedela, že môj nastávajúci manžel ďakuje za schopnosť milovať svojmu bývalému dievčaťu," zaznel jeden názor. Iní zasa oponujú tým, že takéto slová svedčia o tom, že muž je citlivá duša. Zároveň vyznanie dokazuje, že po rozchode nemusí medzi bývalými partnermi ostať trpká príchuť a môžu sa mať v úcte. Alexsa svojmu expriateľovi samozrejme odpísala. Veľmi pekne mu poďakovala za jeho dojemné slová a zaželala mu do budúcnosti s jeho rodinkou len to najlepšie.