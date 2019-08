Líder slávnej skupiny sa oženil: Áno povedal krásnej modelke!

Štyridsaťjedenročný muzikant a 29-ročná nevesta informovali o radostnej novinke na službe Instagram, kde tiež zverejnili fotografiu zo svadby. Dvojica sa zasnúbila v decembri 2017. Spevák a gitarista bol pred tým zasnúbený s herečkou Kate Hudson, s ktorou má osemročného syna Binghama.

Kapela Muse vznikla v roku 1994 a tvoria ju aj Dominic Howard (bicie) a Christopher Wolstenholme (basgitara). Prvý album Showbiz vydali v roku 1999 a nadviazali naň nahrávkami Origin Of Symmetry (2001), Absolution (2003), Black Holes And Revelations (2006), The Resistance (2009), The 2nd Law (2012), Drones (2015) a Simulation Theory (2018).

So všetkými okrem prvých dvoch menovaných sa dostali na prvé miesto britského albumového rebríčka. Za nahrávky The Resistance a Drones získali ceny Grammy v kategórii Najlepší rockový album. Na konte majú aj množstvo ďalších ocenení ako napríklad 18 NME Awards, päť MTV Europe Music Awards, sedem Q Awards, dve BRIT Awards, štyri Kerrang! Awards či jednu MTV Video Music Award.