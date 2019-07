VIDEO Mladík (26) ohúril svet krkolomnou pózou: Opitý chcel preliezť plot, držal ho len rázporok

BUCKSBURN - Dvadsaťšesťročný mladík sa stal hviezdou internetu bez toho, aby sa o to výraznejšie usiloval. O jeho popularitu sa postarala užívateľka sociálnej siete Holli Louttitová. Práve jej sa podarilo náhodou zachytiť na video úpornú snahu opitého Škóta o zdolanie plôtika, na ktorom trávil celú noc zavesený na rázporku nohavíc.

Craig Strathie vyrazil na večierok do domu svojho kamaráta na predmestí škótskeho mesta Aberdeen, ale veľa si z neho nepamätá. "Pil som vodku a prekladal som ju sýteným nealkom. Zdolalo ma to rýchlejšie ako inokedy. Vôbec neviem, čo sa dialo ďalej," (ne)spomína si na osudný večer.

Škót si však môže vyskladať chýbajúce časti spomienok vďaka videu, ktoré urobila susedka jeho kamaráta Holli. Práve jej sa totiž podarilo zachytiť na video Craiga, ktorý chcel v opitosti preliezť plot a dostať sa cez susedný dvor na ulicu. Lenže prekážka, ktorú normálne dokáže preskočiť aj malé dieťa, bola v jeho stave neprekonateľnou bariérou a pri jej zdolávaní zostal na drevenom plote visieť na rázporku svojich nohavíc. V tejto nie príliš pohodlnej polohe strávil bez väčších problémov celú noc. "Moja mama ma zabije," opakoval Strathie dvom okoloidúcim ženám, ktoré sa mu snažili pomôcť a zvesili ho z plota.

Domov ho nakoniec zaviezol jeho priateľ. To, že sa stal hviezdou internetu, sa dozvedel až po vytriezvení. "Nehnevám sa, že to zverejnili. Človek si musí vedieť uťahovať sám zo seba," okomentoval zábery samého seba. Jeho atletický výkon už okomentovali užívatelia Facebooku z celého sveta, pričom podľa jeho kamaráta z Austrálie by bol z neho pekný záhradný trpaslík.