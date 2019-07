PRIZNANIE astronautov po 50 rokoch od pristátia na Mesiaci: Zem bola v ohrození, spravili sme chybu!

Keď traja astronauti v júli 1969 odleteli na Mesiac a vrátili sa späť na Zem, NASA tvrdo pracovala na tom, aby z mesačného povrchu nepriniesli späť nijaké choroboplodné zárodky. Členovia posádky po pristátí dokonca skončili v karanténe až dovtedy, kým si vedci neboli istí tým, že nekontaminujú tunajšie prostredie.

V najnovšom dokumente Chasing the Moon (Naháňanie Mesiaca), ktorý nakrútil americký verejnoprávny vysielateľ PBS, však dvaja z astronautov, ktorí sú stále nažive, priznali, že plán na ochranu našej planéty mohol ľahko zlyhať a vesmírne baktérie mohli preniknúť do našej atmosféry. NASA nepočítala s tým, že na Mesiaci by mohlo existovať niečo živé, čo by sa dalo preniesť na planétu Zem. Aj napriek tomu však vykonala potrebné opatrenia, ktoré by tomu v prípade potreby zabránili. Lenže sa pri tom nerátalo s jednou vecou. Michael Collins zostal v riadiacom module, zatiaľ čo zvyšní členovia posádky - Neil Armstrong a Buzz Aldrin - stúpali po Mesiaci a zachytávali na seba lunárne baktérie a zárodky. "Predpokladajme, že na Mesiaci boli nejaké zárodky. Keď sme sa vracali, riadiaci modul musel byť plný zárodkov. Pristáli sme a čo sme urobili ako prvé? Otvorili poklop," vysvetľuje Collins.

Kvôli tomuto omylu zlyhali protiopatrenia vesmírnej agentúry. Aldrin uviedol, že všetkých troch astronautov po pristátí v Tichom oceáne dezinfikovali v člne pristavenom vedľa vesmírnej lode. Povedal, že ho záchranári vydezinfikovali handrou, ktorú následne odhodili do vody. "Všetky tieto baktérie skončili na dne oceána. Zaujímalo by ma, či prežili," dodal Buzz.