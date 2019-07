Tajné okolnosti zbytočnej smrti prvého človeka na Mesiaci: Pochybenie nemocnice a tučné odškodné

NEW YORK - Keď Neil Armstrong (†82), prvý človek na Mesiaci, zomrel v nemocnici v Cincinnati dva týždne po operácii srdca v roku 2012, jeho rodina bola navonok skľúčená, no pokojná. Zdá sa však, že v súkromní bola reakcia príbuzných na jeho smrť oveľa búrlivejšia. Jeho dvaja synovia tvrdili, že nekompetentná pooperačná starostlivosť stála amerického hrdinu život a nemocnica sa rozhodla zabrániť škandálu mimosúdnym vyrovnaním vo výške takmer šesť miliónov dolárov. O tejto skutočnosti sa verejnosť teraz dozvedala vďaka anonymnému tipu poslanému do redakcie novín The New York Times.

Neil Armstrong podstúpil v nemocnici Mercy Health - Fairfield Hospital bypass srdca začiatkom augusta 2012 a jeho manželka následne informovala agentúru Associated Press, že je „úžasne odolný“ a už sa aj prešiel po chodbe. Keď však zdravotné sestry odstránili drôty dočasného kardiostimulátora, začal krvácať do membrány obklopujúcej srdce, čo viedlo k eskalácii problémov, ktoré vyústili v jeho smrť 25. augusta.

Pár dní po oslavách 50. výročia prvého pristátia ľudí na Mesiaci sa však na svetlo dostali zaujímavé informácie o následnom lekárskom spore a tajnom finančnom vyrovnaní zo strany nemocnice. Denník The New York Times dostal poštou od neznámeho odosielateľa 93 strán dokumentov, týkajúcich sa liečby astronauta, vrátane záverov lekárskych odborníkov oboch strán. Na nepodpísanom liste uloženom v obálke sa uvádza, že odosielateľ dúfal, že táto informácia zachráni ďalšie životy.

Zdroj: SITA/(Neil Armstrong/NASA/AP

Čo sa skutočne stalo?

Po problémoch so srdcom previezli Neila Armstronda do Fairfieldskej nemocnice v Cincinnati. V záznamoch sa nenachádza dôvod, prečo si rodina vybrala práve túto menšiu komunitnú nemocnicu, hoci v okolí boli aj väčšie a s dobrou povesťou. Po vykonaní testov sa lekári rozhodli okamžite pre bypass. Ako štandardnú súčasť postupu lekári implantovali dočasné drôty/elektródy, ktoré pomáhajú srdce stimulovať.

Keď však zdravotná sestra neskôr tieto drôty odstránila, Armstrong začal vnútorne krvácať a jeho krvný tlak poklesol. Lekári ho vzali do katetrizačného laboratória, kde echokardiogram ukázal masívne a rýchle krvácanie. Odborníci mu odčerpali zo srdca trochu krvi, aby zabránili prílišnému tlaku na orgán a presunuli ho na operačnú sálu. Ako presne lekári postupovali a čo sa dialo do chvíle, než Armstrong o týždeň 25. augusta skonal, nie je zo záznamov jasné. Jeho rodina v tom čase oznámila, že príčinou smrti boli „komplikácie vyplývajúce z kardiovaskulárnych procedúr".

Zdroj: gettyimages.com

Tajné mimosúdne vyrovnanie

Rodina sa však so smrťou slávneho Američana len tak nezmierila a obvinila nemocnicu z pochybenia. Dva roky trvalo, než sa nemocnica rozhodla vyplatiť odškodné, ktoré by určite nebolo také štedré, nebyť "ikonického postavenia zosnulého". Žiadna inštitúcia by totiž nechcela byť spájaná so smrťou jedného z najväčších amerických hrdinov. Nakoniec príbuzným ponúkla takmer šesť miliónov dolárov výmenou za mlčanlivosť.

Záznamy ukazujú, že veľká časť vyrovnania, takmer 5,2 milióna dolárov, bola rovnomerne rozdelená medzi Armstrongových synov Marka a Ricka. Brat a sestra astronauta dostali každý 250 000 dolárov a šesť vnúčat dostalo každé 24 000 dolárov. Vdova Carol, druhá manželka Neila Armstronga, sa na odškodnení neúčastnila.

Zdroj: TASR/AP/Buzz Aldrin/NASA

Čo na to odborníci?

"Rozhodnutie ísť do katetrizačného laboratória bolo veľkou chybou," napísal Dr. Joseph Bavaria, podpredseda kardiotorakálnej chirurgie na University of Pennsylvania, v prieskume vykonanom na žiadosť rodiny Armstrongovcov. Richard Salzano, chirurg-kardiológ v lekárskom stredisku Yale, ktorý prípad preskúmal pre nemocnicu, videl rozhodnutie priviesť Armstronga do katetrizačného laboratória ako „obhájiteľné“, ale „určite riskantnejšie ako vziať pacienta na operačnú sálu.“

Zdroj: Getty Images

Kvôli viazanosti mlčanlivosťou sa zúčastnené strany ani zainteresovaní lekári nechceli pre denník The New York Times k minulosti vyjadrovať. Redaktori teda oslovili profesora medicíny na Harvardovej univerzite a nemocničného lekára Ashisha Jhu, ktorý sa pravidelne stará o pacientov po operácii srdca. Ten po preskúmaní správ expertov uviedol, že „do značnej miery“ súhlasí so závermi doktora Bavariu. "Takíto ľudia by mali ísť priamo na operačnú sálu," povedal. Taktiež spochybnil aj pôvodné rozhodnutie nemocnice urobiť Armstrongovi okamžitý urgentný bypass.