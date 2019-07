Dievčina si cez Airbnb zarezervovala ubytovanie na dovolenke: Takmer prišla o všetky peniaze

Dvadsaťšesťročná Chelsea Galpinová dostala správu od banky, v ktorej sa písalo, že na účte nemá v prepočte 1209 eur na zaplatenie Airbnb ubytovania. Pokúsila sa preto prihlásiť do svojho Airbnb konta, no zistila, že jej účet bol zrušený. Stále jej však chodili maily o potvrdení 563-eurovej cesty do Rumunska. Okrem toho dostala správu o tom, že jej dvojdňový pobyt v Aténach, na ktorý sa mala vydať už na druhý deň, bol zrušený. "Bola to absolútna nočná mora, hlavne večer pred odletom v zúfalej panike z toho, že nebudem mať kde zostať," hovorí.

Zdroj: Facebook/Chelsea Galpin

Celý problém spočíval v tom, že Airbnb účet dievčiny napadli hackeri a vymazali ho. Spoločnosť teda kontaktovala z priateľovho účtu a snažila sa im vysvetliť, čo sa stalo, no nepomohli jej. Galpinová teda kontaktovala Airbnb opäť, tentoraz prostredníctvom Twitteru. Stránka nakoniec súhlasila s vrátením finančnej čiastky v hodnote viac ako 889 eur. Suma zahŕňala odškodné za falošnú rezerváciu pobytu v Rumunsku, plus viac ako 200 eur, ktoré zaplatila za dovolenku vo Veľkej Británii, na ktorú mala ísť koncom tohto mesiaca. Ďalšiu transakciu vo výške 1209 eur banka zamietla v dôsledku prekročenia limitu.

Podľa slov Chelsea však nie je ľahké dostať svoje peniaze späť. Airbnb sa bráni tým, že rezervácie boli vykonané správne a korektne. "Airbnb potrebuje prehodnotiť svoje postupy, aby sa tomuto v budúcnosti zamedzilo," uviedlo vo svojom oficiálnom stanovisku.