Manželia si na dovolenke prenajali byt cez Airbnb: Našli ich mŕtvych, neviditeľný zabijak

Manželia sa z dovolenky už nevrátili

Zdroj: Facebook/Eric Winders

NEW YORK - Tragický koniec mala dovolenka manželov z New Yorku. V mexickom meste San Miguel de Allende totiž na oboch seniorov čakala smrť v byte, ktorý si prenajali cez Airbnb. Nehybné telá nešťastníkov tam našiel majiteľ nehnuteľnosti. Momentálne sa ich príbuzní snažia previezť späť do vlasti.