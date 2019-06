Astronómov zarazila hviezda vo vesmíre, ktorá sa čudne správa

Projekt "All Sky Automated Survey for Supernovae" prišiel s ďalším potenciálnym kandidátom na pulzujúcu hviezdu. Supernovae využíva 24 teleskopov po celom svete, vďaka ktorým každú noc fotografuje oblohu. Zvyčajne hľadajú jasné záblesky umierajúcich hviezd. Vyhľadávacie algoritmy však objavili hviezdu, ktorá urobila presný opak a stlmila sa. Podľa dát táto hviezda za posledných päť rokov jasne a stabilne žiarila. "Dlhý čas bola v pokoji a náhle sa do veľkej miery stlmila. Zatiaľ nevieme, prečo sa to stalo," povedal výskumníkTharindu Jayasinghe vedeckému časopisu New Scientist.

Odborníci v tomto momente špekulujú, či išlo o oblak prachu prechádzajúci popred hviezdu, ktorý znížil jej jas. Alebo to možno bola obrovská planéta, ktorá spôsobuje zatmenie. Žiadne vysvetlenie úplne nezodpovedá daným okolnostiam. "To, že hviezdu nedokážeme okamžite zaradiť do špecifickej triedy objektov, z nej robí zvláštny jav," vysvetlil Javasinghe.

Mohla by to dokonca byť dysonská sféra, hypotetická megaštruktúra vybudovaná vyspelou mimozemskou civilizáciou. Podobné diskusie rozpútala v roku 2015 hviezda zvaná "Tabby’s Star", ktorú objavila skupina študentov a amatérskych vedcov pri skúmaní údajov z Kepplerovho vesmírneho teleskopu. Pre lovcov mimozemšťanov to bol zásadný signál.

Podľa ich slov je blikajúca hviezda znamením existencie nesmierne pokročilej mimozemskej civilizácie. Takáto spoločnosť má údajne vysoké energické potreby, ktoré siahajú do medzihviezdnych vzdialeností. Preto budujú solárne systémy, ktoré by zbierali fotóny zo všetkých hviezd naokolo. Trvalo štyri roky, kým sa vedci a ľudská populácia dozvedeli pravdu. Nešlo o nijaký mimozemský artefakt, ale o obyčajný zhluk prachu, ktorý sa jednoducho správal čudne.