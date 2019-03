FOTO Dievčina (20) si objednala sexi šaty cez internet: Otvorila balík a radosť okamžite vyprchala

Dvadsaťročnej Julii nedávno dorazila zásielka s vytúženým kúskom oblečenia. No radosť z nej vyprchala hneď po tom, ako otvorila balík. "To vážne očakávate, že sa do tohto zmestím?" pýta sa prostredníctvom Facebooku spoločnosti PrettyLittleThing, ktorá jej šaty poslala.

plt how do you expect me to fit my body into this supposed size 8 dress?? Can just about fit my left leg in it, what a joke pic.twitter.com/knqtvK2PoG