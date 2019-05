Tragédia na palube Ryanairu: Žena (†58) nastúpila do lietadla, o pár minút bola mŕtva

PALMA DE MALLORCA - Obrovská tragédia poznačila stredajší let spoločnosti Ryanair z hlavného mesta Malorky Palma de Mallorca do škótskeho Eginburghu. Len krátko po nastúpení pasažierov do lietadla dostala totiž jedna z cestujúcich infarkt a skonala priamo na palube.

Britka Janice McNeillová (†58) do svojej rodnej krajiny už nedoletela. V stredu nastúpila aj s ostatnými cestujúcimi do lietadla smerujúceho do Škótska, no krátko nato skolabovala. Privolaný personál jej podával prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Napriek ich snahe sa však nepodarilo ženu zachrániť. Telo nebohej bolo neskôr prevezené do miestnej nemocnice na pitvu.

Zdroj: Getty Images

Podľa správy z letiska nastali komplikácie na palube lietadla o 12.30. Privolaný lekár skonštatoval, že zomrela na zástavu srdca. Zatiaľ však nebolo vydané oficiálne vyhlásenie, pretože kompetentní čakajú na pitevnú správu. O žene je známe iba to, že nebohá by 27. mája oslávila 59. narodeniny. Ostatní cestujúci odleteli z letiska s trojhodinovým meškaním. "Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým a naši zamestnanci sú im nápomocní priamo v Palme," vyhlásil hovorca Ryanairu.