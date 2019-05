FOTO Prečítajte si esej zloženú len z 19 slov, za ktorú dostala študentka tú najlepšiu známku

CLARKSVILLE - Študentka z amerického štátu Tennessee sa pochválila, že za svoju esej dostala to najlepšie možné hodnotenie. Práca pritom obsahuje len devätnásť slov, no učiteľke to očividne stačilo na to, aby jej udelila vysoké skóre. Spolu s tým však dievčinu varovala pred jednou vecou.

Učiteľka na strednej škole v meste Clarskville dala svojim študentom za úlohu napísať recenziu na vybraný film. Allison Garrettová si vybrala kultovú klasiku z roku 1999 Fight Club (Klub bitkárov) v hlavných úlohách s Bradom Pittom, Edwardom Nortonom a Helenou Bonham Carter. Film rozpráva príbeh o ilegálnom klube bitkárov s jedným veľmi jasným pravidlom: "Prvým pravidlom klubu je, že o ňom nerozprávate."

Táto veta je najznámejšou z celého filmu a Allison sa rozhodla, že ju použije vo svojej eseji. Vlastne celú jej prácu tvorila len táto jediná veta. "The first rule of fight club is you do not talk about fight club. That's it. That's the essay," stálo v nej.

the assignment description for essay 5 was to write a review on a movie that we had seen. the opportunity arose, and i took my chances.. pic.twitter.com/1l1rMS2zg3 — alli b (@allisonbgarrett) 28. apríla 2019

Študentka takouto krátkou prácou zloženou len s devätnástich slov veľa riskovala, ale vyplatilo sa. Dostala za ňu sto bodov zo sto. Učiteľka, ktorá esej hodnotila, ale priznala, že jej chvíľu trvalo, kým sa rozhodla, akú známku za ňu udelí. "Dlho som rozmýšľala, ako ju ohodnotím. Nakoniec som vám dala tú najvyššiu možnú známku, pretože mi to prišlo vtipné a zároveň ste touto jedinou vetou vystihla pointu celého filmu," uviedla. Zároveň ale Garrettovú varovala pred tým, aby podobné kúsky neskúšala na iných profesorov, pretože tí nemusia mať rovnaký zmysel pre humor.