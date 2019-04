Muž prežil zranenie, pri ktorom iní umierajú: FOTO pracovného úrazu len pre silné povahy!

HARBIN - Nepríjemný úraz utrpel muž v čínskom meste Harbin, keď sa mu cez jeho ľavé líce prevŕtal do hlavy klinec vystrelený z klincovačky. Lekári, ktorí ho operovali, hovoria o obrovskom šťastí, pretože podobné udalosti majú zvyčajne tragický koniec.

Päťdesiattriročný Sun môže hovoriť o tom, že sa druhý raz narodil. Počas práce s klincovačkou sa v nej niečo zaseklo, tak sa snažil zistiť, čo sa stalo. Presne vo chvíli, keď ju mal otočenú smerom k tvári, z nej zrazu vystrelil klinec a prevŕtal mu tvár. Zostal zapichnutý hlboko vo vnútri.

Zdroj: profimedia.sk

Sunovi kolegovia ho okamžite previezli do nemocnice s opuchnutou, krvácajúcou a šesťcentimetrovou ranou. Lekárom sa klinec podarilo úspešne vyoperovať von. "Mám pocit, že som prežil vlastnú smrť a znovu som sa narodil. Bola to hrozná bolesť, neustále na to musím myslieť," povedal pacient.

Zdroj: profimedia.sk

Doktor Lu Zhiyong hovorí o obrovskom šťastí, pretože takéto prípady sa častokrát končia tragicky. "Viac ako dvojhodinový zákrok bol veľmi komplikovaný a hrozilo pri ňom poškodenie tvárových nervov. Pacient sa postupne zotavuje a do troch dní by mohol byť doma," dodal lekár.