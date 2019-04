Odvážne ženy ukázali svoje FOTO bez mejkapu: Každodenný život s desivou diagnózou

Symptómy často začínajú návalovými epizódami, keď koža na krátky čas očervenie. Ďalšie príznaky sa môžu vyvíjať v závislosti od progresu ochorenia. Sú obdobia, keď sú príznaky ružovky, odb. rosacey, mimoriadne zlé a naopak, niekedy sú takmer neviditeľné.

Zdroj: Instagram/riagomezcom

Tento stav sa dá kontrolovať dlhodobou liečbou. Niekedy majú zmeny vo fyzickom vzhľade významný vplyv na psychiku, preto sa niektoré ženy podelili so svojimi príbehmi s rosaceou na sociálnych sieťach. "Pracujem v meste a každý deň jazdím vlakom do Londýna. Najťažšou časťou môjho dňa je práve dochádzanie. Necítim sa pohodlne vo vlastnej koži a táto téma ma nikdy nenechá na pokoji, ale najhorším pocitom je odísť z domu a znášať pohľady cudzincov," prezradila 28-ročná žena. Podľa jej slov je ťažké mať odvahu na to, aby sa dokázala pozerať pred seba. "Väčšinu dní to dokážem prekonať, niekedy sa ale schovávam na toaletách alebo mám sklonenú hlavu v hromadných dopravných prostriedkoch."

Zdroj: Instagram/rosacea_beyondthevisible

Ďalšia žena na Instagrame uviedla, že iba nedávno dokázala zverejniť fotografiu svojej tváre bez mejkapu. "99 percent času nevychádzam z domu nenalíčená," napísala. Nie je to preto, lebo sa hanbí. Je jednoducho unavená z odpovedania na otázky, či je to akné alebo spálenina od slnka.

Zdroj: Instagram/halliebing

"Počas zlých dní je to strašné. Jasne červené líca a nos, malé bolestivé vyrážky, z ktorých vyteká nejaká tekutina. Je to mizerné a bolestivé," zdôverila sa. Aj napriek hypersenzitivite pokožky na tvári, začervenaniu a bolesti všetky ženy pracujú na tom, aby samé seba videli ako nádherné bytosti.