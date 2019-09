Mala najhoršiu pleť, akú kedy lekár videl: FOTO Dnes je z nej kráska, neuveríte, čo jej pomohlo

„Skutočne ma to zabolelo, keď som to počula od doktora,“ spomína Emily na slová doktora, ktorý jej povedal, že má najhoršiu pleť, akú kedy videl. „Bolo to dosť ťažké počuť,“ doplnil ju jej otec Stephen.

Tínedžerka z anglického Portsmouthu bola zúfalá, pretože ani jedna z terapií, ktorú v priebehu deviatich rokov podstúpila, jej nezabrala. Dokonca ani chemické pílingy.

Zdroj: Instagram/emilykeel_

Dnes má 25 rokov a pracuje ako osobná trénerka. Pripúšťa však, že stav, ktorý sa teraz zlepšil, ovplyvnil jej duševné zdravie.

Ako hovorí, ťažkosti mala aj v práci. Tie však vyústili až do situácie, že s prácou sekla. „Keď som pracovala v posilňovni a keď sa moje akné zhoršovalo, myslím si, že som si bola skutočne vedomá toho, že nie som dobrým vzorom,“ tvrdí žena. „Tak som sa hanbila, že som už ani nechcela učiť. Nechcela som stáť pred tými ľuďmi. Mala som pocit, že ma odsudzujú a myslia si, že nežijem zdravým životným štýlom,“ dodala.

Zdroj: Instagram/emilykeel_

Kľúčovým momentom v jej živote bolo, keď prvýkrát na svojom Instagrame zverejnila obrázok svojho akné. Ohromená pozitívnymi komentármi a podporou sa v súčasnosti venuje propagácii „skin positivity“. Ide o nový trend, ktorý nám má naznačiť, že sa nemáme hanbiť za to, že sme nedokonalí. Na Instagrame sa pod heštegom #skinpositivity objavujú fotografie ľudí, ktorí vystavujú na obdiv svoj prirodzený vzhľad.

Zdroj: Instagram/emilykeel_

„Zverejňujem fotografie online a snažím sa zdokumentovať svoju cestu, nikto nie je dokonalý a každého z nás niečo trápi. Snažím sa byť čestná a o svojich problémoch hovoriť otvorene,“ dodala Emily.