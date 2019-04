FOTO Mladík varuje pred maznaním sa s priateľkami: Takto som dopadol po noci strávenej s ňou!

Dvadsaťtriročný Sam Phillips zo Southamptonu sa v noci pritúlil ku svojej priateľke v pozícii, ktorá je známa ako "spooning". Ráno sa zobudil s niečím, čo vyzeralo ako modriny na nohách. Rýchlo si však uvedomil, že ide o opaľovací krém, ktorý si jeho priateľka pred spaním naniesla na telo. Ten sa otlačil na mladíkove nohy, na ktorých mu ostali fľaky.

Woke up thinking I had a big bruise on my leg, turns out you can’t spoon your mrs after she’s faked tanned pic.twitter.com/BEx2MpGz2K