Amerike hrozí fekálna katastrofa: Bude to zle vyzerať a ešte horšie zapáchať!

Päť hodín na sever od aljašskej metropoly Anchorage sa nachádza Denali (staršie Mount McKinley), najvyššia hora Severnej Ameriky. Ako jedna z Korún Zeme láka odvážnych prieskumníkov z celého sveta. Za rok toto miesto navštívi približne 1200 horolezcov, ktorí tu po sebe zanechajú takmer dve tony výkalov. Toľko napríklad váži nosorožec. Momentálne sa tu nachádza zhruba 60 ton fekálií.

Denali Zdroj: Getty Images

Kedysi dávno sa exkrementy po horolezcoch zakopávali do snežných jám pozdĺž najpoužívanejších ciest až po ľadovec Kahiltna, vo vyšších nadmorských výškach sa pchali do trhlín v ľade. Vtedy si ľudia mysleli, že fekálie sa dostanú do ľadu, to sa však nestalo. Dobrou správou je, že ľudia začínajú byť zodpovednejší za svoj vlastný odpad. Pomocou malých, ľahkých plechoviek s kapacitou takmer sedem litrov tuhého odpadu môžu horolezci svoje výkaly vynášať z hory dolu. Služba Národných parkov (NPS) tento trend podporila a zaviedla nové pravidlá, ktoré vyžadujú, aby horolezci a horskí sprievodcovia odstránili všetok biologický odpad z hôr v nadmorských výškach do 4300 metrov.

Zdroj: Getty Images

Samozrejme, táto alternatíva nerieši problém so 60 tonami výkalov, ktoré sa na Denali nahromadili počas niekoľkých generácií. Navyše hrozí, že fekálie sa môžu vynoriť kvôli topiacemu sa ľadovému povrchu hory. To by so sebou prinieslo množstvo problémov, pretože patogény v ľudských výlučkoch dokážu prežiť desaťročia po tom, ako boli zahrabané v snehu alebo v ľadových trhlinách. "Odpad sa objaví na povrchu a nebude vyzerať inak, než pred mnohými rokmi. Bude biologicky aktívny," varoval glaciológ Michael Loso v rozhovore pre USA Today. Očakáva, že ak k niečomu takému dôjde, bude to veľmi zle vyzerať a ešte horšie zapáchať.