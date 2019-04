Príbeh legendárneho slovenského brandy

Kto je Master Blender? „Je to človek, ktorý je zodpovedný za to, ako brandy chutí. Má vedomosti o celom výrobnom procese, od vína, cez destiláciu až po zrenie v sudoch. Samozrejme, že to nerobím všetko sám, každý krok si vyžaduje ďalších odborníkov, no som pri tom. V záverečnej fáze som zodpovedný za to, aby brandy chutilo tak, ako ho poznáme a aké ho máme všetci radi.“

To je zaväzujúce, pretože robíte s niečím, čo je dobre známe a má dlhú tradíciu... „Áno, je to zaväzujúce, ale zároveň vzrušujúce. Karpatské brandy Špeciál je prémiovým brandy, ktorému sa darí aj na medzinárodných súťažiach, kde sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach. Dnes ho mnohí familiárne nazývajú „Kábeeško a na Slovensku sa teší mimoriadnej popularite.“

Ako teda KBŠ vzniká? „Dodržiavame pôvodnú, originálnu receptúru. Základom je kvalitné, zdravé víno. V pálenici sa z neho vypáli kvalitný vínny destilát v procese dvojitej destilácie. Vínny destilát následne uložíme zrieť do dubových sudov, ktoré sú ďalším rozhodujúcim faktorom na ceste k výnimočnej kvalite a unikátnej chuti.“

Sudy sú teda základom chute? „Áno, rozhodne. Dubové drevo sudov je úzko previazané s chuťou brandy. Odovzdáva mu plnosť, jemné vanilkové tóny a dochuť po sušenom ovocí. Drevo cítiť, samozrejme, aj vo vôni. Brandy si zo suda všetko „vytiahne“, preto si vyberáme len tie najkvalitnejšie sudy. Pri prvom použití suda je získané brandy iné, ako pri druhom, či treťom použití. Všetko dôkladne sledujeme, brandy priebežne degustujeme, aby sme vedeli, akým smerom sa chuť vyvíja. KBŠ v sudoch ostáva minimálne 5 rokov. Päť hviezdičiek na etikete symbolizuje práve tento minimálny počet rokov zrenia.“

Čo sa deje potom? „Pred fľašovaním brandy scelíme v jednej veľkej nádobe, kde sa prepoja chute zo všetkých sudov. Dôležité je, aby výsledná chuť bola stále rovnako dobrá. Kým sa brandy dostane do fľaše a následne ku zákazníkovi, čaká ho ešte dlhá cesta sprevádzaná ďalšími technologickými operáciami.“

Na počiatku KBŠ však stála iná úloha, však? „Pred 50 rokmi tu Vinárske závody združovali niekoľko producentov vína. K nim patril aj závod na výrobu šumivého vína Hubert, aj malá pálenica v Pezinku. Pôvodne sa malo „iba“ vyrobiť brandy, ktoré by nahradilo drahé francúzske dovozové koňaky, používané v tom čase pri výrobe sektu. Majstri pezinskej pálenice teda dostali túto úlohu a uložili destilát zo suchých odrôd viniča do dubových sudov. Už prvé degustácie ukázali, že pôjde o výnimočný destilát, ktorého je „len“ do sektu škoda. Karpatské brandy Špeciál, ako samostatná značka, uzrelo svetlo sveta po prvý raz v roku 1975 a odvtedy patrí medzi najobľúbenejšie Slovenské produkty.“

Karpatské brandy Špeciál je dôkazom, že za výnimočným brandy netreba chodiť ďaleko. Toto legendárne slovenské brandy oslavuje 50. výročie založenia prvého destilátu do sudov a súčasťou môžete byť aj vy. Ozvláštni výročie, narodeniny, ale aj bežný deň. Privítať ho môžete aj pri veľkonočnom stole. www.karpatskebrandy.sk

